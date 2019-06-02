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"Останетесь одни перед "российской угрозой" Вашингтон ставит Европе очередной ультиматум - СМИ

02 июня 2019, 20:39  •  29 • В мире
Американские власти требуют от европейских стран участия в проектах, связанных с вооружением, однако Брюссель этому пытается сопротивляться. "Останетесь один на один перед "российской угрозой", - ставит Вашингтон ультиматум Евросоюзу.
США продолжают требовать от ЕС внесения корректив в курс европейской оборонной политики, пытаясь увязать её с собственными интересами. Администрация Белого дома поставила Брюсселю ультиматум, заявив, что в противном случае Европа "рискует остаться один на один перед лицом таких угроз, как Россия".
По данным газеты El Pais, Брюссель не торопится выполнять желания американских партнёров, боясь таким образом оказаться в "ловушке нормативов США по экспорту военного материала".
Свою позицию представители европейского комитета по политике и безопасности озвучили во время переговоров с высокопоставленными чиновниками из окружения президента Трампа, проходивших в Вашингтоне. Во время этой встречи была предпринята попытка сблизить позиции сторон в вопросах проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнёрства (PESCO).
Как считают в США, европейские нормы могут стать препятствием для участия американских компаний в разработке европейского вооружения.
Завершилась встреча ультиматумом, который Вашингтон выставил Брюсселю с требованием "изменить нормы". Белый дом предупредил европейских партнёров о том, что для ответа на "любой серьёзный кризис" Европе понадобится помощь США, Канады, Норвегии и Великобритании. Однако ЕС может и не дождаться этой помощи, если из-за военных планов Брюсселя "оружейные индустрии" обеих сторон "не смогут работать вместе".
По данным издания, прозвучавшая угроза - самая серьёзная с тех пор, как в ЕС стали продвигать собственный оборонный союз. Таким образом Вашингтон пытается дать понять Брюсселю, что ему "придётся защищаться самостоятельно", пишет ТАСС.

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