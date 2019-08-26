"Останемся без единого документа": В Кремле предупредили человечество об опасности без СНВ-3

В Кремле отметили, что с американской стороны пока нет никаких сигналов о готовности или не готовности вести диалог по СНВ-3. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что последствия непродления Договора о стратегических наступательных вооружениях могут оказаться "достаточно губительными" для стратегической стабильности всего человечества.

"Мы все останемся без единого документа, который регулировал бы эту область", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее во время последней встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом президент России Владимир Путин уже подчеркивал, что эту тему необходимо поднимать и обсуждать.

Однако пока Вашингтон молчит.