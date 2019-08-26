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"Останемся без единого документа": В Кремле предупредили человечество об опасности без СНВ-3
26 августа 2019, 15:09 • 70 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг СНВ-3 и предупредил о том, что человечество рискует "остаться без единого документа", который бы регулировал отношения в сфере ядерного вооружения.
В Кремле отметили, что с американской стороны пока нет никаких сигналов о готовности или не готовности вести диалог по СНВ-3. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что последствия непродления Договора о стратегических наступательных вооружениях могут оказаться "достаточно губительными" для стратегической стабильности всего человечества.
"Мы все останемся без единого документа, который регулировал бы эту область", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля напомнил, что ранее во время последней встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом президент России Владимир Путин уже подчеркивал, что эту тему необходимо поднимать и обсуждать.
Однако пока Вашингтон молчит.
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