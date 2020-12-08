Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

"Остался последний шаг": Кто и почему сменит Шувалова на посту главы ВЭБ - мнение политолога

08 декабря 2020, 02:15  •  72 • Политика
Игорь Шувалов больше не будет главой госкорпорации ВЭБ.РФ, которой отводится роль ключевого института развития (ИР). Политолог Константин Двинский спрогнозировал, кто придёт на смену и почему именно на этого человека делается ставка. "Остался последний шаг", - уверен эксперт.
Вероятнее всего, Шувалова на посту главы ВЭБ сменит Денис Мантуров. Такую информацию опубликовал Двинский со ссылкой на Telegram-канал "Новичок в Белом доме".
"Не берусь судить, насколько эта информация верна и правдоподобна, но она вполне логична", - отметил политолог.
Он напомнил, что Шувалов - член команды Медведева, занимавший пару лет назад должность первого вице-премьера. С 2018 года он возглавляет ВЭБ, который призван стать оператором национальных проектов.
ВЭБу при Игоре Шувалове удалось реализовать ряд проектов, но ключевым ИР он так и не стал. И дело не только и не столько в квалификации главы. В России есть множество иных институтов развития, через которые проводятся солидные финансовые потоки, при этом данные ИР почти никем не контролируются.
Вторая причина - противостояние либералов и государственников. По словам политолога, перед правительством Мишустина - Белоусова стоит сложная задача повышения эффективности ВЭБ.РФ и ИР в целом. Первым шагом было назначение главой Наблюдательного совета Дмитрия Григоренко - человека Мишустина. Он же реализовал реформу институтов развития, теперь ВЭБ контролирует их все, а сам ВЭБ контролируется правительством.
Двинский считает, что главой ВЭБа в данных условиях не может оставаться человек из команды Медведева. По мнению политолога, высказанного в его дзен-канале, Шувалов вряд ли будет следовать всем указаниям Мишустина.
"Поэтому смена главы ВЭБ неизбежна. В качестве преемника Шувалову называется фигура Дениса Мантурова. Кандидатура также выглядит логичной, ведь теперь ВЭБ становится главным актором вложений в реальный сектор экономики. <…> Для завершения реформы институтов развития остался последний шаг: уход Игоря Шувалова и приход на его должность человека из команды Мишустина - Белоусова. Думаю, всё это произойдёт очень скоро", - поделился мыслями Константин Двинский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 22:35
ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму
07 декабря 2020, 22:35
СМИ: Путин с Меркель забраковали "план Кравчука"
07 декабря 2020, 23:30
Военных США встретили градом камней в Афганистане. Американцы бросились наутёк
07 декабря 2020, 23:30
"Просидели двое суток в аэропорту": Жена Мамонова рассказала о "тёплой встрече" на Украине
07 декабря 2020, 23:30
Белковский разоблачил фейки о Путине и высказался о транзите: "Преемник должен быть гол как сокол"
07 декабря 2020, 23:30
Бездушным чиновникам и политикам грозит фильтр: Малофеев рассказал о народной чистке элит
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2020, 23:30
Военных США встретили градом камней в Афганистане. Американцы бросились наутёк
07 декабря 2020, 23:30
Бездушным чиновникам и политикам грозит фильтр: Малофеев рассказал о народной чистке ...
08 декабря 2020, 00:20
«Будут продолжать милитаризацию региона»: какова цель учений США и Японии Yama Sakura...
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен ...
08 декабря 2020, 02:15
"Приближаемся к самым высоким ценам на продукты": Экономист предсказал прод...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 14:25
Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.