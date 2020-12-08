"Остался последний шаг": Кто и почему сменит Шувалова на посту главы ВЭБ - мнение политолога

Вероятнее всего, Шувалова на посту главы ВЭБ сменит Денис Мантуров. Такую информацию опубликовал Двинский со ссылкой на Telegram-канал "Новичок в Белом доме".

"Не берусь судить, насколько эта информация верна и правдоподобна, но она вполне логична", - отметил политолог.

Он напомнил, что Шувалов - член команды Медведева, занимавший пару лет назад должность первого вице-премьера. С 2018 года он возглавляет ВЭБ, который призван стать оператором национальных проектов.

ВЭБу при Игоре Шувалове удалось реализовать ряд проектов, но ключевым ИР он так и не стал. И дело не только и не столько в квалификации главы. В России есть множество иных институтов развития, через которые проводятся солидные финансовые потоки, при этом данные ИР почти никем не контролируются.

Вторая причина - противостояние либералов и государственников. По словам политолога, перед правительством Мишустина - Белоусова стоит сложная задача повышения эффективности ВЭБ.РФ и ИР в целом. Первым шагом было назначение главой Наблюдательного совета Дмитрия Григоренко - человека Мишустина. Он же реализовал реформу институтов развития, теперь ВЭБ контролирует их все, а сам ВЭБ контролируется правительством.

Двинский считает, что главой ВЭБа в данных условиях не может оставаться человек из команды Медведева. По мнению политолога, высказанного в его дзен-канале, Шувалов вряд ли будет следовать всем указаниям Мишустина.

"Поэтому смена главы ВЭБ неизбежна. В качестве преемника Шувалову называется фигура Дениса Мантурова. Кандидатура также выглядит логичной, ведь теперь ВЭБ становится главным актором вложений в реальный сектор экономики. <…> Для завершения реформы институтов развития остался последний шаг: уход Игоря Шувалова и приход на его должность человека из команды Мишустина - Белоусова. Думаю, всё это произойдёт очень скоро", - поделился мыслями Константин Двинский.