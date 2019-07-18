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"Осталось выяснить, какая страна "наша": Признавший вину в крушении МН17 Гозман озадачил пользователей
18 июля 2019, 02:09 • 88 • Политика
Политик Леонид Гозман озадачил пользователей твиттера, признав вину "нашей страны" в крушении МН17 на Украине. "Осталось выяснить, какая страна у него "наша"", - острят комментаторы и наперебой предлагают варианты.
Странный пост Гозман выложил в своем аккаунте. Там он написал: "Пять лет назад наша страна убила 298 человек, летевших в малайзийском Боинге. Убийцы не наказаны. Фарс под названием "Это не мы" продолжается все эти пять лет".
Однако у комментаторов поддержки он не нашел.
"Признайся уже, что ты сам лично сбил этот Боинг и не мучайся. ДБ!" - обратилась к нему @lorillok.
"Леня, ну я все понимаю, но нельзя же быть таким подонком и так ненавидеть свою страну. Люб. Здравомыслящему человеку ясно, что МН17 сбили ВСУ, а украинские диспетчеры его туда завели. Западу нужно прекращать фарс с псевдорасследованием, а вам строить из себя либерала, вы обыкновенная подхрюкивающая шестерка...", - не стал выбирать выражений @Motya93600656.
"Теперь осталось выяснить, какую страну Гозман считает "нашей", - задумался политолог Владимир Корнилов.
"Видимо, Украину или США", - предположил @lado230852. Комментаторы принялись перебирать варианты…
"Лёня, а я не был в курсе, что это Израиль! Плохая у тебя страна, Лёня!" - посмеялся @farewelltwi.
"Не знала, что у Гозмана уже есть украинское гражданство", - отметила @IPomerantseva.
Ранее общественный деятель Евгений Ройзман разместил у себя в микроблоге ответ на твит Алексея Венедиктова: "Сегодня пять лет, как был сбит "Боинг" MH17".
"Как мы сбили "Боинг", - уточняет Ройзман.
Пользователи соцсетей тут же начали задавать резонные вопросы.
"Зачем вы с Венедиктовым сбили "Боинг", Евгений? Гааги на вас нет", - пишет Вадим.
"Признался!" - пишет пользователь Миша Чегеварофф.
"С "Боингом" понятно. Колись, Листьев, Магнитский, Немцов - тоже вы?" - спрашивает @paraHouK.
Публицист Михаил Шахназаров тоже не удержался от сарказма.
"Мастера - на все руки!" - отметил он в Twitter.
"Их надо выдать голландским следователям", - иронично отмечает в комментариях пользователь Владимир.
"А это можно считать признанием Ройзмана, что он участвовал в стрельбе по "Боингу"?" - вопрошает Андрей Гедерцев.
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