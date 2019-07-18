"Осталось выяснить, какая страна "наша": Признавший вину в крушении МН17 Гозман озадачил пользователей

Странный пост Гозман выложил в своем аккаунте. Там он написал: "Пять лет назад наша страна убила 298 человек, летевших в малайзийском Боинге. Убийцы не наказаны. Фарс под названием "Это не мы" продолжается все эти пять лет".

Однако у комментаторов поддержки он не нашел.

"Признайся уже, что ты сам лично сбил этот Боинг и не мучайся. ДБ!" - обратилась к нему @lorillok.

"Леня, ну я все понимаю, но нельзя же быть таким подонком и так ненавидеть свою страну. Люб. Здравомыслящему человеку ясно, что МН17 сбили ВСУ, а украинские диспетчеры его туда завели. Западу нужно прекращать фарс с псевдорасследованием, а вам строить из себя либерала, вы обыкновенная подхрюкивающая шестерка...", - не стал выбирать выражений @Motya93600656.

"Теперь осталось выяснить, какую страну Гозман считает "нашей", - задумался политолог Владимир Корнилов.

"Видимо, Украину или США", - предположил @lado230852. Комментаторы принялись перебирать варианты…

"Лёня, а я не был в курсе, что это Израиль! Плохая у тебя страна, Лёня!" - посмеялся @farewelltwi.

"Не знала, что у Гозмана уже есть украинское гражданство", - отметила @IPomerantseva.

Ранее общественный деятель Евгений Ройзман разместил у себя в микроблоге ответ на твит Алексея Венедиктова: "Сегодня пять лет, как был сбит "Боинг" MH17".

"Как мы сбили "Боинг", - уточняет Ройзман.

Пользователи соцсетей тут же начали задавать резонные вопросы.

"Зачем вы с Венедиктовым сбили "Боинг", Евгений? Гааги на вас нет", - пишет Вадим.

"Признался!" - пишет пользователь Миша Чегеварофф.

"С "Боингом" понятно. Колись, Листьев, Магнитский, Немцов - тоже вы?" - спрашивает @paraHouK.

Публицист Михаил Шахназаров тоже не удержался от сарказма.

"Мастера - на все руки!" - отметил он в Twitter.

"Их надо выдать голландским следователям", - иронично отмечает в комментариях пользователь Владимир.

"А это можно считать признанием Ройзмана, что он участвовал в стрельбе по "Боингу"?" - вопрошает Андрей Гедерцев.