"Осталось назначить Яценюка премьером": Новое назначение Кучмы взбесило украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе, очередная встреча которой состоится в Минске 5 июня. Данное решение не вызвало особого восторга у жителей Украины.

"Красноречиво свидетельствует, что в команде Зе со скамейкой запасных всё плохо", - пишет в соцсети украинский политический эксперт Евгений Магда.

"Кучма вернулся в Минский процесс, Саакашвили вернулся на Украину, присматривает должность, осталось только назначить Яценюка премьером, потолстеть, начать бухать и выводить бабло в офшор - и никаких отличий Зе от По", - прокомментировал назначение Константин Кнырик.

"Кучма - очень профессиональный человек... Ага, которого уважают на Украине и за рубежом... Так уважают, что первый Майдан против него даже организовали... Дело вроде до сих не расследовано", - пишет в Twitter @vlad23419840.

"Кучма плакал же, что устал ))) не дают западные хозяева отдохнуть на честно заработанные... Видать, в большом долгу у них", - вспоминает @RurikAlex.