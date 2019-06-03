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"Осталось назначить Яценюка премьером": Новое назначение Кучмы взбесило украинцев

03 июня 2019, 19:24  •  127 • Политика
Новый украинский президент Владимир Зеленский вновь назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу в Минске. "Осталось только снова назначить Яценюка премьером, и будет как при Порошенко", - комментируют новость украинцы.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе, очередная встреча которой состоится в Минске 5 июня. Данное решение не вызвало особого восторга у жителей Украины.
"Красноречиво свидетельствует, что в команде Зе со скамейкой запасных всё плохо", - пишет в соцсети украинский политический эксперт Евгений Магда.
"Кучма вернулся в Минский процесс, Саакашвили вернулся на Украину, присматривает должность, осталось только назначить Яценюка премьером, потолстеть, начать бухать и выводить бабло в офшор - и никаких отличий Зе от По", - прокомментировал назначение Константин Кнырик.
"Кучма - очень профессиональный человек... Ага, которого уважают на Украине и за рубежом... Так уважают, что первый Майдан против него даже организовали... Дело вроде до сих не расследовано", - пишет в Twitter @vlad23419840.
"Кучма плакал же, что устал ))) не дают западные хозяева отдохнуть на честно заработанные... Видать, в большом долгу у них", - вспоминает @RurikAlex.
Напомним, что экс-президент Украины Леонид Кучма уже был представителем Украины в контактной группе по Донбассу. Однако за 5 лет конфликта на востоке Украины он так и не добился никаких результатов.

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