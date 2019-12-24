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"Осталось два-три дня": Белоруссия объявила, что почти согласовала интеграцию с Россией
24 декабря 2019, 04:24 • 95 • Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с Россией. "Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений", - отметил первый вице-премьер Белоруссии. По его словам, осталось буквально два-три дня.
Почти весь пакет документов по интеграции Белоруссии и России будет окончательно согласован в ближайшие два-три дня. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Он отметил, что осталось всего несколько вопросов, требующих согласования обеих сторон. После этого будет выбрано время для торжественного подписания документов лидерами обеих стран.
Дмитрий Крутой добавил, что в первую очередь будут решены вопросы экономической интеграции. Политические темы пока не стоят на повестке дня, уточнил первый вице-премьер Белоруссии. Задержки в переговорном процессе он списал на "беспрецедентное внешнее давление", с которым столкнулась Россия.
Речь идёт о бюджетной консолидации, введении новых правил, налоговом манёвре, политике импортозамещения и прочем. По словам Дмитрия Крутого, это создало атмосферу конфронтации.
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