"Осталось два-три дня": Белоруссия объявила, что почти согласовала интеграцию с Россией

Почти весь пакет документов по интеграции Белоруссии и России будет окончательно согласован в ближайшие два-три дня. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Он отметил, что осталось всего несколько вопросов, требующих согласования обеих сторон. После этого будет выбрано время для торжественного подписания документов лидерами обеих стран.

"Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений", - цитирует слова первого вице-премьера белорусское информагентство БЕЛТА.

Дмитрий Крутой добавил, что в первую очередь будут решены вопросы экономической интеграции. Политические темы пока не стоят на повестке дня, уточнил первый вице-премьер Белоруссии. Задержки в переговорном процессе он списал на "беспрецедентное внешнее давление", с которым столкнулась Россия.

Речь идёт о бюджетной консолидации, введении новых правил, налоговом манёвре, политике импортозамещения и прочем. По словам Дмитрия Крутого, это создало атмосферу конфронтации.