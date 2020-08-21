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"Остальные не в Москве": Кого СБУ пыталась похитить в столице, вычислили методом исключения

21 августа 2020, 10:55  •  117 • Политика
Служба безопасности Украины (СБУ) совершила попытку выкрасть в Москве человека, но главной целью был совершенно иной ополченец Донбасса. В СМИ появился даже список "кандидатов". Кого СБУ пыталась похитить в российской столице, вычислили методом исключения. "Остальные не в Москве", - пишут авторы Telegram-канала WarGonzo.
20 августа ФСБ России опубликовала видео, где происходит задержание группы лиц. Сообщалось, что они намеревались выкрасть одного из лидеров ополчения Донбасса. Это была операция украинских спецслужб. Чуть позднее назвали и имя "цели" - Роман Волянюк. Он приехал в торговый центр "Домодедовский" на Ореховом бульваре столицы.
Злоумышленники планировали силком усадить его в машину и переправить на Украину. Не вышло. Похитители применили электрошокер, но Волянюк сумел вырваться.
Есть версия, что планировалось не одно похищение. Имя второй цели СБУ вычислили методом исключения. Писатель Захар Прилепин сообщил, что для украинских спецслужб интерес представляют всего несколько человек. Большинство лидеров ополчения Донбасса погибли. Остались Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, Ахра Авидзба, Сергей Завдовеев и ещё несколько людей.
По данным Telegram-канала WarGonzo, который ссылается на анонимные источники в силовых структурах, наиболее вероятными целями являлись Александр Бородай, Игорь Стрелков (Гиркин) и Сергей Дубинский. Эти люди являются фигурантами дела по малайзийскому "Боингу" MH17, говорится в посте.
"Игорь Стрелков заявил, что это не его собирались похитить агенты СБУ", - написал военкор Александр Коц в Telegram-канале Kotsnews.
"Тогда остаётся Бородай, остальные не в Москве", - констатировали авторы WarGonzo.
Скриншот: Telegram/@wargonzo

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