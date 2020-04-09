"Остальные действия зависят не от меня": СМИ заявили о скорой отставке оскандалившегося заместителя Мантурова

Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников в ближайшее время покинет свой пост. Об этом РБК сообщили три источника, близкие к кабмину.

Согласно предварительным данным, решение будет озвучено в течение месяца. Ранее стало известно о том, что Овсянникова исключили из партии "Единая Россия". Причиной стал инцидент в аэропорту Ижевска.

Согласно предварительным данным, чиновник отказался предъявлять сотрудникам документы, после чего начал их оскорблять, используя нецензурные выражения. В итоге возмутителя спокойствия задержали правоохранители.

Сам замминистра поведал, что он летел к отцу, но впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом политик считает действия сотрудников чрезмерными.

"Административное наказание установит суд, насколько я понял, в конце апреля. Остальные действия зависят не от меня", - поведал он РИА ФАН.