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"Остальные действия зависят не от меня": СМИ заявили о скорой отставке оскандалившегося заместителя Мантурова
09 апреля 2020, 16:35 • 138 • Политика
СМИ заявили о скорой отставке оскандалившегося заместителя главы Минпромторга России Дениса Мантурова - Дмитрия Овсянникова. "Остальные действия зависят не от меня", - прокомментировал инцидент в аэропорту сам возмутитель спокойствия.
Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников в ближайшее время покинет свой пост. Об этом РБК сообщили три источника, близкие к кабмину.
Согласно предварительным данным, решение будет озвучено в течение месяца. Ранее стало известно о том, что Овсянникова исключили из партии "Единая Россия". Причиной стал инцидент в аэропорту Ижевска.
Согласно предварительным данным, чиновник отказался предъявлять сотрудникам документы, после чего начал их оскорблять, используя нецензурные выражения. В итоге возмутителя спокойствия задержали правоохранители.
Сам замминистра поведал, что он летел к отцу, но впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом политик считает действия сотрудников чрезмерными.
"Административное наказание установит суд, насколько я понял, в конце апреля. Остальные действия зависят не от меня", - поведал он РИА ФАН.
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