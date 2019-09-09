"Остается лишь надувать щеки": США сами подтолкнули Крым в Россию - Поклонская

По ее словам, в Крыму и не надеялись на что-либо другое. Однако нельзя забывать, что при такой непоколебимой поддержке США "суверенитета и территориальной целостности Украины" во время переворота в Киеве в 2013-2014 годах в Крыму и был проведен референдум, целью которого была защита прав и свобод крымчан путем принятия решения о самоопределении.

Как рассказала Поклонская РИА Новости, после такой "поддержки" Украины США не остается ничего другого, как долго еще "надувать щеки", рассуждая "о суверенитете и целостности".

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Крыму прошли выборы в парламент и местные советы. После обработки более 93% протоколов "Единая Россия" получила 54,3% голосов, за ней идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%.