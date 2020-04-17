|
"Оспинки" и синяки - признак COVID-19? Ортопеды указали на симптом коронавируса ниже пояса
17 апреля 2020, 05:10 • 305 • В мире
Испанские ортопеды предположили ещё один симптом коронавируса, расположенный ниже пояса - на ногах. Они не исключают, что появление пятен, похожих на "оспинки" или синяки, может оказаться признаком COVID-19.
Чем дольше длится пандемия коронавируса, тем больше исследований на тему этого заболевания появляется. В том числе рассказывается о нетипичных признаках COVID-19. То есть о тех, что могут проявляться помимо кашля, высокой температуры, одышки.
Об одном из таких загадочных симптомов, которые проявляются ниже пояса - на ногах, сообщили испанские ортопеды.
Как пишет Daily Mail, в первую очередь при подозрении на коронавирус у человека изучают лёгкие, но, как оказалось, врачами была выявлена и закономерность с ногами у инфицированных пациентов. Медики обнаружили там странные пятна, напоминающие "оспинки", либо синяк, либо вообще мозоль. И теперь полагают, что они могут оказаться признаками COVID-19.
Как отмечает СМИ, "многочисленные случаи" были зафиксированы в Испании, а также в Италии и Франции. И такие "оспинки" чаще всего наблюдали у заражённых детей и молодых людей.
305
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2020, 09:10
|
12 апреля 2020, 10:35
|
16 апреля 2020, 02:10
|
12 апреля 2020, 05:35
|
10 апреля 2020, 08:35
|
10 апреля 2020, 15:35
|
16 апреля 2020, 04:10