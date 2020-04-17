"Оспинки" и синяки - признак COVID-19? Ортопеды указали на симптом коронавируса ниже пояса

Чем дольше длится пандемия коронавируса, тем больше исследований на тему этого заболевания появляется. В том числе рассказывается о нетипичных признаках COVID-19. То есть о тех, что могут проявляться помимо кашля, высокой температуры, одышки.

Об одном из таких загадочных симптомов, которые проявляются ниже пояса - на ногах, сообщили испанские ортопеды.

Как пишет Daily Mail, в первую очередь при подозрении на коронавирус у человека изучают лёгкие, но, как оказалось, врачами была выявлена и закономерность с ногами у инфицированных пациентов. Медики обнаружили там странные пятна, напоминающие "оспинки", либо синяк, либо вообще мозоль. И теперь полагают, что они могут оказаться признаками COVID-19.

Как отмечает СМИ, "многочисленные случаи" были зафиксированы в Испании, а также в Италии и Франции. И такие "оспинки" чаще всего наблюдали у заражённых детей и молодых людей.