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"Особый цинизм": Нацбатам Украины приказано снимать видео об "убийствах русскими" - Минобороны

29 марта 2022, 22:55  •  128 • Политика
Националистическим батальонам поступают приказы снимать фейковые видео, где якобы русские военные убивают мирных жителей. "Особый цинизм", - отметил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В свежем брифинге Мизинцев напомнил, что Россия руководствуется принципами международного гуманитарного права. Жителям Донбасса и контролируемых русскими военными районов Украины оказывается всесторонняя помощь. Утром 29 марта на пяти направлениях (харьковском, киевском, мариупольском, черниговском и сумском) ВС России открыли коридоры для эвакуации украинцев и иностранных граждан. Люди могли отправиться как в Россию, так и на запад Украины через подконтрольные Киеву населённые пункты.
"Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз - ни одного маршрута в Россию", - добавил генерал-полковник.
Минобороны установило, что украинские администрации даже не рассказывают населению, через какие гуманитарные коридоры и когда можно покинуть города. "Режимы тишины", предназначенные для выхода населения из опасных районов, ВСУ и нацбатальоны используют для занятия новых зданий детсадов, школ, больниц, жилых домов и оборудования там огневых позиций. При этом мирное население используется как живой щит.
По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершённых якобы российскими военнослужащими. Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на всё, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей,
- сообщил Михаил Мизинцев.
Он добавил, что подобные материалы нацелены на создание негативного информационного фона вокруг спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Но при этом большая часть Украины прекрасно видит, как обстоят дела на самом деле, а потому ищет любую возможность вырваться в Россию.

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