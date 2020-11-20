"Особое значение": Путин объяснил, почему миссия России в Карабахе так важна

Владимир Путин проводит совещание, темой которого является работа российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

"Конфликты, подобные Карабаху, и их урегулирование представляют особое значение для России", - произнёс он.

Президент отметил, что российские миротворцы провели разминирование очень оперативно. Благодаря этому в регионе появилась надёжная связь. Присутствие наших военных остановило кровопролитие и позволило не допустить новых жертв.

По словам главы государства, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения экономики, а также внутренней безопасности. В ближайшее время в Арцах будет направлена российская делегация, которая сможет решить гуманитарные проблемы в регионе.

Владимир Путин заявил, что участие в этой работе ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО будет востребовано, и призвал подключиться к гуманитарной миссии Службу ООН, Всемирную продовольственную программу ООН и Всемирную организацию здравоохранения.