"Особая забота" Путина против "похорон" на Украине: Коронавирус показал отношение политиков к старикам

Во время совещания с членами правительства по поводу сложившейся ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин призвал проявить "особую заботу о пожилых людях".

"Готовность поддержать друг друга - качества, которые помогали нам преодолевать любые трудности, как в большой семье", - отметил также глава государств.

Он подчеркнул, что граждане в настоящее время должны действовать "осознанно, ответственно, с заботой друг о друге".

Впрочем, далеко не во всех странах отношение к старикам такое же трепетное, как в России. Например, французский коллега Путина Эммануэль Макрон в своём телеобращении к нации обратился к старикам, попросив их самоизолироваться дома как можно больше.

"Я прошу всех пожилых людей, тех, кто старше 70 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями или заболеваниями органов дыхания, инвалидов оставаться как можно больше дома, - заявил Макрон. - Конечно, они могут выходить на улицы, делать покупки, однако они должны максимально ограничить свои контакты".

А на Украине так и вовсе уже заранее "похоронили "стариков. В частности, министр здравоохранения Украины Илья Емец предрёк смерть всем пенсионерам, когда выступал в Верховной раде на заседании комитета по вопросам нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - произнёс министр. Правда, после того как ему указали на излишнюю резкость заявления, всё же извинился и пообещал обращать больше внимания на свои слова, которые могут вызвать панику.