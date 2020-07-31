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"Основная цель Путина - поиск нового президента России": Закулисная борьба идёт уже сейчас

31 июля 2020, 00:05  •  94 • Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина. По мнению политолога Андрея Школьникова, борьба между кандидатами в преемники уже идёт, однако до выбора среди них одного единственного ещё очень далеко. "Основная цель политики Путина - переход к следующему президенту. Это будет сделано так, чтобы линия была непрерывной, и политика продолжалась", - отметил эксперт.
Экс-посол США в России Джон Теффт в своём докладе назвал факторы, которые будет учитывать президент России Владимир Путин при выборе преемника. Измышления американского дипломата прокомментировал для Царьграда экономист, политолог и геостратег Андрей Школьников.
Американец считает, что российский лидер при выборе преемника будет опираться на четыре фактора: внутриклановую политическую борьбу, мнение структур безопасности, экономическую ситуацию и общественное мнение. При этом выбор Путина затронет внешнюю и оборонную политику США, уверен дипломат.
По словам Андрея Школьникова, измышления Джона Теффта напоминают комментарии капитана Очевидность. То есть всё, что сказано, абсолютно логично, абсолютно правильно, но лишено общего смысла. В этой связи эксперт поделился собственным анализом ситуации.
Основная цель политики Путина - переход к следующему президенту. Это будет сделано так, чтобы линия была непрерывной, и политика продолжалась. Этот человек будет гарантировать Путину следующие 20 лет спокойной жизни для него, для членов его семьи, которые не идут в политику, для его близких, родственников, друзей и так далее, - сказал Андрей Школьников в интервью Царьграду.
Также по мнению эксперта, выбор преемника будет осуществляться из лиц, которых представят властные группировки. Кандидатов расположат в непосредственной близости, чтобы он мог присмотреться к каждому из них.
И у этих ребят будет где-то год, чтобы доказать, что они могут. Плюс, они, чтобы попасть на эти позиции, должны доказать это. Прийти не просто, а с командой. То есть это процесс длинный, он уже сейчас идёт. Но до выбора далеко ещё очень, - поделился своим мнением политолог.

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