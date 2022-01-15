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"Основная цель - Путин": Сосновский рассекретил операцию "Пациент-2022"
15 января 2022, 13:25 • 165 • Политика
Политолог Александр Сосновский рассекретил операцию "Пациент-2022", которую готовит Запад. По мнению эксперта, "основная цель - Путин".
Напомним, стриминговый сервис HBO Max и CNN Films готовят к выпуску фильм про "отравление" осуждённого блогера Алексея Навального. Режиссёром ленты выступил канадец Даниэл Роэр. Ранее выход этого фильма прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева. Она поинтересовалась, будет ли раскрыта "тема трусов".
По словам Александра Сосновского, кульминация операции "Пациент-2022" назначена на 17 января. Он напомнил о том, что в этот день одновременно в США, Германии, Великобритании, а также в России будут выкинуты в информационное поле материалы нового фильма о пациенте и его команде.
"Акцент будет сделан на вину России и руководства страны в "деле" и отравлении, которого не было", - напомнил он.
Политолог также отметил, что западные СМИ совместно с иноагентами в России проведут массированную информационную атаку против России.
"Основная цель - президент России, срыв переговоров с US, введение новых санкций", - подчеркнул он.
Политолог также добавил, что первоначально показ фильма был запланирован ко дню пресс-конференции Путина в декабре, однако план был сорван условиями президента России о "красных линиях".
"В эти же дни 17-20.01 намечены провокации в Европе против представительств России. Требование освободить пациента превратится в условие подписания договорённости с США и НАТО", - подытожил он.
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