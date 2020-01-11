"Оснований обвинять Иран в падении "Боинга" нет": МИД России упрекнул СМИ и политиков в "недостойных играх"

В МИД России прокомментировали обвинения в адрес Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing 737 в Тегеране. С заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он указал, что оснований обвинять Иран в ответственности за падение авиалайнера сейчас нет. Замглавы МИД России призвал дать специалистам возможность проанализировать ситуацию, сделать определенные выводы и не заниматься спекуляциями на теме.

"Начинать некие игры по меньшей мере недостойно", - подчеркнул Сергей Рябков.

Вопрос о вине Ирана в катастрофе украинского самолёта был задан замглаве российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам встречи со его японским коллегой Такэо Мори в рамках 11-го раунда российско-японского стратегического диалога. Ранее с обвинениями в адрес Ирана поспешил выступить премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, что первыми версию о том, что Boeing 737 в Тегеране был сбит ракетой иранских сил ПВО, высказали украинские эксперты. Затем информацию подхватили американские СМИ. А потом появилось и видео, на котором якобы видно, как иранская ракета сбивает пассажирский авиалайнер. Примечательно, что после всей этой волны обвинений в адрес Ирана глава Госдепа США внезапно объявил, что считает причиной катастрофы техническую неисправность.