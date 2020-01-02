"Осмыслить запредельные зверства": Попытавшемуся оправдать "антисемитскую сволочь" раввину дали совет

Известный эстонский поэт Ыыху Ибенпалу дал совет польскому раввину Михаилу Шудриху, вступившемуся за посла времён нацистской Германии Юзефа Липского.

"Польский раввин, защитивший посла Липского, лучше бы прочёл книгу "Золотая жатва" Яна Томаша Гросса. Я некоторые абзацы перечитывал по несколько раз, дабы осмыслить эти запредельные зверства и мерзость, до коей может дойти человек", - написал в своём Telegram-канале эстонский поэт Ыыху Ибенпалу.

Напомним, ранее и председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын, и главный раввин Польши Михаил Шудрих попытались опровергнуть сказанное российским лидером Владимиром Путиным.

Главный раввин Михаил Шудрих заявил, что якобы фраза о памятнике "была вырвана из контекста".

"Варшава поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения в сотрудничестве с сионистским движением, - цитирует его Rzech Pospolita. - И потому положительно отреагировала на действия Третьего рейха в 1938 году".