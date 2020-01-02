|
"Осмыслить запредельные зверства": Попытавшемуся оправдать "антисемитскую сволочь" раввину дали совет
02 января 2020, 12:39 • 59 • В мире
Эстонский поэт Ыыху Ибенпалу в своём Telegram-канале отреагировал на попытку главного раввина Польши Михаила Шудриха вступиться за польского дипломата времён нацистской Германии Юзефа Липского, которого президент Владимир Путин назвал "антисемитской свиньёй и сволочью". Поэт посоветовал раввину почитать книгу "Золотая жатва", чтобы осмыслить все запредельные зверства.
Известный эстонский поэт Ыыху Ибенпалу дал совет польскому раввину Михаилу Шудриху, вступившемуся за посла времён нацистской Германии Юзефа Липского.
"Польский раввин, защитивший посла Липского, лучше бы прочёл книгу "Золотая жатва" Яна Томаша Гросса. Я некоторые абзацы перечитывал по несколько раз, дабы осмыслить эти запредельные зверства и мерзость, до коей может дойти человек", - написал в своём Telegram-канале эстонский поэт Ыыху Ибенпалу.
Напомним, ранее и председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын, и главный раввин Польши Михаил Шудрих попытались опровергнуть сказанное российским лидером Владимиром Путиным.
Главный раввин Михаил Шудрих заявил, что якобы фраза о памятнике "была вырвана из контекста".
"Варшава поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения в сотрудничестве с сионистским движением, - цитирует его Rzech Pospolita. - И потому положительно отреагировала на действия Третьего рейха в 1938 году".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 декабря 2019, 02:09
|
31 декабря 2019, 08:39
|
27 декабря 2019, 23:24
|
27 декабря 2019, 07:09
|
27 декабря 2019, 03:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
28 декабря 2019, 12:09