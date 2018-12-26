"Осьминог" остановил кибератаку на штаб ВС Турции — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на штаб-квартиру ВС его страны произошла кибератака. Она была успешно отражена благодаря программному обеспечению под названием "Осьминог".

Заявление президента Турции цитирует издание Hürriyet Daily News. При этом отмечается, что Эрдоган особым образом отметил важность защите информации в современную эпоху.

Кибератаки, по словам турецкого президента, являются сейчас "набольшей угрозой", грозящей одновременно и самому государству и личной жизни его граждан. Программное обеспечение, примененное для отражения нападения хакеров, было разработано в Турции и включено в программу НАТО.

Это видно по его названию Ahtapot. В переводе с турецкого на английский это слово означает Octopus, на русский — "Осьминог".