Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
48 часов до встречи - и удар в спину: Что стоит за убийством грузина в Берлине и...
Зачем Трамп и Макрон «подмигивают» России и что они имеют в виду
Молдова вернулась на последнее место в Европе по средней зарплате
«Не допустить переизбрания»: к чему может привести публикация доклада конгресса ...
Главная / В мире

"Ослик начинает злиться. Морковку не дали": Глава МИД Украины начал с претензии саммит НАТО

04 декабря 2019, 22:54  •  129 • В мире
В Рунете высмеяли главу МИД Украины Вадима Пристайко, который выступил с жалобами на саммите НАТО. Министр иностранных дел заявил, что Украине обещали членство в организации, но за 10 лет ничего не изменилось. "Ослик начинает злиться. Морковку ему так и не дали", - написали в Twitter "Радио Стыдоба".
В Сети отреагировали на заявление главы МИД Украины, которое он сделал на очередном саммите НАТО. Министр позволил себе критику альянса, заявив, что обещания перед Украиной так и не сдержали.
"Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, а нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", - заявил Вадим Пристайко.
В Twitter "Радио Стыдоба" прокомментировали: "Ослик начинает злиться. Морковку ему так и не дали".
"Зачем НАТО нужен геморрой в виде капризных и вечно ноющих Грузии и Украины в своём составе, если уже сейчас НАТО может использовать их территории по своему усмотрению?" - посмеялись в том же аккаунте.
"Знакомые всё лица: в Лондоне официально начался саммит НАТО", - прокомментировал Дмитрий Смирнов.
Напомним, что саммит стран - членов НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря. Один из обсуждаемых вопросов - размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 19:39
"Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!": Перед парижской встречей по Донбассу оппозиция выдвинула Зеленскому ультиматум
04 декабря 2019, 22:54
В Польше почтили память коллаборационистов и военных преступников
04 декабря 2019, 03:24
Трамп согласился с Макроном, что "с Россией можно ладить". Хотя до этого обижался за "смерть мозга НАТО"
04 декабря 2019, 19:24
«Не останется без последствий»: в России отреагировали на невыдачу американских виз чиновникам из РФ
04 декабря 2019, 19:24
«Без должной аргументации и под надуманным предлогом»: в МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из ФРГ
04 декабря 2019, 19:39
Расплата за санкции? В США двух русских арестовали из-за турбины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
29 ноября 2019, 03:09
В России ответили на претензии Киева из-за возвращенных кораблей
28 ноября 2019, 01:09
"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России
28 ноября 2019, 13:54
В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.