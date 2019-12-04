"Ослик начинает злиться. Морковку не дали": Глава МИД Украины начал с претензии саммит НАТО

В Сети отреагировали на заявление главы МИД Украины, которое он сделал на очередном саммите НАТО. Министр позволил себе критику альянса, заявив, что обещания перед Украиной так и не сдержали.

"Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, а нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", - заявил Вадим Пристайко.

В Twitter "Радио Стыдоба" прокомментировали: "Ослик начинает злиться. Морковку ему так и не дали".

"Зачем НАТО нужен геморрой в виде капризных и вечно ноющих Грузии и Украины в своём составе, если уже сейчас НАТО может использовать их территории по своему усмотрению?" - посмеялись в том же аккаунте.

"Знакомые всё лица: в Лондоне официально начался саммит НАТО", - прокомментировал Дмитрий Смирнов.

Напомним, что саммит стран - членов НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря. Один из обсуждаемых вопросов - размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.