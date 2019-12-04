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"Ослик начинает злиться. Морковку не дали": Глава МИД Украины начал с претензии саммит НАТО
04 декабря 2019, 22:54 • 129 • В мире
В Рунете высмеяли главу МИД Украины Вадима Пристайко, который выступил с жалобами на саммите НАТО. Министр иностранных дел заявил, что Украине обещали членство в организации, но за 10 лет ничего не изменилось. "Ослик начинает злиться. Морковку ему так и не дали", - написали в Twitter "Радио Стыдоба".
В Сети отреагировали на заявление главы МИД Украины, которое он сделал на очередном саммите НАТО. Министр позволил себе критику альянса, заявив, что обещания перед Украиной так и не сдержали.
"Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, а нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", - заявил Вадим Пристайко.
В Twitter "Радио Стыдоба" прокомментировали: "Ослик начинает злиться. Морковку ему так и не дали".
"Зачем НАТО нужен геморрой в виде капризных и вечно ноющих Грузии и Украины в своём составе, если уже сейчас НАТО может использовать их территории по своему усмотрению?" - посмеялись в том же аккаунте.
"Знакомые всё лица: в Лондоне официально начался саммит НАТО", - прокомментировал Дмитрий Смирнов.
Напомним, что саммит стран - членов НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря. Один из обсуждаемых вопросов - размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.
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