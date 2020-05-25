|
"Ослабить и расчленить": Володин рассказал о действиях ЦРУ и Госдепа США в отношении России
25 мая 2020, 14:55 • 107 • Политика
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о действиях ЦРУ и Госдепа США. "Ослабить и расчленить Россию", - озвучил он их главную задачу.
Володин считает, что дезинформация о ситуации с COVID-19 в России была вброшена США намеренно. Это был удар по рейтингам существующей в РФ власти и попытка дестабилизировать ситуацию.
Председатель Госдумы признал, что США многого достигли, но за счёт других стран. Удерживать преимущество удаётся только за счёт ослабления различных государств. В России ситуация иная: её сильной стороной является президент Владимир Путин. По словам Володина, в США это понимают и пытаются всеми способами дискредитировать российского лидера, а также институты власти и политиков. Это делается для подрыва доверия граждан к ним.
"США не нужна сильная Россия. Их цель - сделать страну как можно слабее, а затем её расчленить - такой план у них есть, и они от него не отказались", - заявил Володин.
Соединённые Штаты хотели бы видеть во власти РФ "послушных политиков". Для этого на Россию и давят, в том числе вбросами дезинформации и вмешательством во внутренние дела.
Володин ответил, что президент пользуется доверием населения, поэтому ЦРУ и Госдеп США пытаются подорвать это доверие. Он сообщил об их связи с некоторыми оппозиционными политиками, некоторыми СМИ и блогерами, которых они сделали своими пешками. Конкретных фамилий председатель ГД не назвал.
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2020, 07:55
|
22 мая 2020, 23:55
|
22 мая 2020, 12:55
|
20 мая 2020, 12:55
|
24 мая 2020, 00:55
|
18 мая 2020, 16:40
|
20 мая 2020, 18:55