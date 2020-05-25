"Ослабить и расчленить": Володин рассказал о действиях ЦРУ и Госдепа США в отношении России

Володин считает, что дезинформация о ситуации с COVID-19 в России была вброшена США намеренно. Это был удар по рейтингам существующей в РФ власти и попытка дестабилизировать ситуацию.

Председатель Госдумы признал, что США многого достигли, но за счёт других стран. Удерживать преимущество удаётся только за счёт ослабления различных государств. В России ситуация иная: её сильной стороной является президент Владимир Путин. По словам Володина, в США это понимают и пытаются всеми способами дискредитировать российского лидера, а также институты власти и политиков. Это делается для подрыва доверия граждан к ним.

"США не нужна сильная Россия. Их цель - сделать страну как можно слабее, а затем её расчленить - такой план у них есть, и они от него не отказались", - заявил Володин.

Соединённые Штаты хотели бы видеть во власти РФ "послушных политиков". Для этого на Россию и давят, в том числе вбросами дезинформации и вмешательством во внутренние дела.

Володин ответил, что президент пользуется доверием населения, поэтому ЦРУ и Госдеп США пытаются подорвать это доверие. Он сообщил об их связи с некоторыми оппозиционными политиками, некоторыми СМИ и блогерами, которых они сделали своими пешками. Конкретных фамилий председатель ГД не назвал.