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"Ослабить и расчленить": Володин рассказал о действиях ЦРУ и Госдепа США в отношении России

25 мая 2020, 14:55  •  107 • Политика
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о действиях ЦРУ и Госдепа США. "Ослабить и расчленить Россию", - озвучил он их главную задачу.
Володин считает, что дезинформация о ситуации с COVID-19 в России была вброшена США намеренно. Это был удар по рейтингам существующей в РФ власти и попытка дестабилизировать ситуацию.
Председатель Госдумы признал, что США многого достигли, но за счёт других стран. Удерживать преимущество удаётся только за счёт ослабления различных государств. В России ситуация иная: её сильной стороной является президент Владимир Путин. По словам Володина, в США это понимают и пытаются всеми способами дискредитировать российского лидера, а также институты власти и политиков. Это делается для подрыва доверия граждан к ним.
"США не нужна сильная Россия. Их цель - сделать страну как можно слабее, а затем её расчленить - такой план у них есть, и они от него не отказались", - заявил Володин.
Соединённые Штаты хотели бы видеть во власти РФ "послушных политиков". Для этого на Россию и давят, в том числе вбросами дезинформации и вмешательством во внутренние дела.
Володин ответил, что президент пользуется доверием населения, поэтому ЦРУ и Госдеп США пытаются подорвать это доверие. Он сообщил об их связи с некоторыми оппозиционными политиками, некоторыми СМИ и блогерами, которых они сделали своими пешками. Конкретных фамилий председатель ГД не назвал.

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