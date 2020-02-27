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"Ослабевшие руки России" выронят Крым, Украина готова подхватить - "евроинтегратор"

27 февраля 2020, 14:54  •  87 • Политика
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба придумал, как вернуть своей стране Крым. Нужно только дождаться, когда он "выскользнет из ослабевших рук России". Но перед этим, согласно плану Кулебы, нужно будет пройти ещё 11 шагов.
Кулеба составил подробный план, включающий 12 шагов по возвращению Крыма. Главная задача - ослабить Россию. Подробности опубликовало РИА "Новости".
"А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах", - произнёс политик в эфире одной из украинских радиостанций.
Это уже не первый план, который украинские политики и общественники предлагают, чтобы Крым снова оказался под контролем Киева. Например, журналист Айдер Муждабаев предложил создать государство, в которое кроме Украины входили бы Польша и часть территорий России. По мнению военного Евгения Яранцева, Крым следует продать Соединённым Штатам. Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьёв убеждён, что достаточно создать троллейбусный маршрут до Керчи, чтобы полуостров снова стал украинским.
Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это проголосовало в ходе референдума его население: 95,6% жителей Севастополя и 96,77% - региона. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос полуострова закрыт окончательно. Люди сделали свой выбор демократическим путём, который соответствует Уставу Организации Объединённых Наций и международному праву.

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