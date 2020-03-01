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"Осквернил память предков": На Украине возненавидели Зеленского за День Победы

01 марта 2020, 17:39  •  237 • Политика
Жители Украины негативно отнеслись к идее не праздновать День Победы 9 мая. Несмотря на отмену торжеств в честь свержения немецко-фашистского режима, многие граждане собираются почтить память живых и павших участников Великой Отечественной войны. Зеленский "осквернил память предков", решили украинцы.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что власти Украины отказались считать 9 мая Днём Победы и праздником. Жители страны, а именно большая их часть, будут праздновать свержение гитлеровской армии "по-своему", сообщил портал Nation News.
"К сожалению, ветеранов осталось мало, но они будут выходить вопреки этому фашистскому режиму", – произнёс Журавко.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский осквернил память предков и предал своего отца. День Победы не считал праздником и бывший лидер государства Пётр Порошенко. Журавко отметил, что тот "продал своих прадедов и осквернил День Победы".
Бывший депутат отметил, что Зеленскому отмену Дня Победы в масштабах страны никто не простит: ни сограждане, ни Бог.

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