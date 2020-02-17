"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ

"То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, - оскорбление российского населения", - такое мнение высказали депутаты бундестага от Левой партии в своём обращении к федеральному правительству Германии.

Развивая свою мысль, немецкие парламентарии отметили также, что подобное будет оскорбительным также не только для российского народа, но и для людей, проживающих в других странах бывшего СССР. Депутаты указали на то, что наши предки "принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны".

Парламентарии потому потребовали отказаться от развёртывания войск на российской границе в рамках запланированных учений DEFENDER-Europe 20. Военные манёвры, напомним, намечены на весну этого года.

Беспокоит немецких депутатов и тот факт, что за последние четверть века будет произведена самая крупная переброска военных с территории Соединённых Штатов на Европейский континент.

Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.