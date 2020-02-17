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"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ

17 февраля 2020, 14:24  •  181 • Политика
Депутаты бундестага от Левой партии в своём обращении к федеральному правительству Германии потребовали отказаться от развёртывания войск на российской границе в рамках запланированных учений DEFENDER-Europe 20. Более того, парламентарии усмотрели "оскорбление российского народа" в том, что военные манёвры предполагаются в дни приближения 75-й годовщины Победы.
"То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, - оскорбление российского населения", - такое мнение высказали депутаты бундестага от Левой партии в своём обращении к федеральному правительству Германии.
Развивая свою мысль, немецкие парламентарии отметили также, что подобное будет оскорбительным также не только для российского народа, но и для людей, проживающих в других странах бывшего СССР. Депутаты указали на то, что наши предки "принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны".
Парламентарии потому потребовали отказаться от развёртывания войск на российской границе в рамках запланированных учений DEFENDER-Europe 20. Военные манёвры, напомним, намечены на весну этого года.
Беспокоит немецких депутатов и тот факт, что за последние четверть века будет произведена самая крупная переброска военных с территории Соединённых Штатов на Европейский континент.
Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

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