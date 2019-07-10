"Оскорбить и осмеять Путина" не получилось, ученый подтвердил слова о червяках и ветряках

Президент России Владимир Путин, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации, указал на слепую веру в альтернативные источники энергии, которые якобы всегда просты и эффективны. Он отметил, что не все из подобных решений эффективны, а надежду исключительно на такие методы сравнил с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры.

В целом же Путин добавил, что энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу - от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли. Высказывание по неясным причинам вызвало бурю негодования в части сегмента социальных сетей - в первую очередь, там, где по привычке начинают критиковать все, что говорит Путин. Вот один из примеров, где звучит: "Я так скажу. Чтобы оскорбить или осмеять Путина, не нужны грузинские журналисты".

Путин: ветряки так трясутся, что червяки вылезают из земли.



Я так скажу.

Чтобы оскорбить или осмеять Путина, не нужны грузинские журналисты.

Дайте слово самому Путину - и он сам себя выставит на посмешище.

А заодно и страну, позволяющую ему править собой 20 лет. pic.twitter.com/1IvrAY7wuu — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 9 июля 2019 г.

Но где ошибся Путин? Как оказалось, нигде. Доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Николай Марфенин в беседе с Царьградом подтвердил: действительно, прежние конструкции ветряков себя не оправдали.

"Старые ветряки создавали вибрацию, которая передавалась. И на это реагировали в том числе и различные почвенные беспозвоночные, - отметил эксперт, а также добавил: - Насколько мне известно, сейчас делают более совершенные ветряки. Но и здесь надо больше консультироваться у инженеров, не у нас, биологов, какую вибрацию они создают. Во-вторых, многие ветряки сейчас устанавливают не на суше, а на море. То есть они вообще не сотрясают земли".

Что до червяков, то они действительно вылезают из земли. Такова их особенность при вибрации, что подтверждено опытами многие годы назад.

"Еще Чарльз Дарвин делал такие опыты, он ставил ящики с землей, туда помещал дождевых червей, ставил их на рояль, и смотрел, какие звуки вызывают больший отклик у дождевых червей. Так что это давняя история".