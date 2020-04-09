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"Оскорбили Путина": Премьер Италии гневно ответил сомневающимся в русских спасителях

09 апреля 2020, 22:35  •  138 • Политика
Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи. "Оскорбили Путина", - гневно заявил премьер, добавив, что такие намёки оскорбляют и его лично.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что считает глубоко оскорбительными намёки на то, что помощь России Италии в борьбе с COVID-19 была предоставлена на условии неких ответных действий Рима. Например, в целях отказа Италии от санкций против России, а затем и лобби подобных решений на уровне ЕС.
Конте заявил, что такие намёки оскорбляют его лично. Более того, все, кто говорит о подобном, оскорбляют итальянское правительство, продолжил Конте свой гневный комментарий.
"Думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии - это большое оскорбление и не только меня, но и [президента РФ] Владимира Путина", - добавил итальянец, напомнив о недавних переговорах с российским лидером по телефону.
Конте заверил, что Путин никогда не делал ему никаких политических предложений, завязанных на помощи Италии в борьбе с пандемией. Напомним, в Италии сегодня работают российские военные медики. В том числе они принимают участие в дезинфекции территорий государства, поражённых COVID-19.

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