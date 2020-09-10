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"Оскар" загнал режиссёров в провокационные рамки: гомосексуалисты обязательны

10 сентября 2020, 00:20  •  84 • В мире
Академия кинематографических искусств и наук объявила новые обязательные оскароносные стандарты для режиссёров, желающих представить свой фильм в категории "лучший". Теперь в картине одну из ведущих ролей должен играть азиат или афроамериканец, а также не менее 30% ролей должно быть отдано гомосексуалистам, представителям ЛГБТ-сообщества.
Накануне Академия кинематографических искусств и наук объявила о новых стандартах представления и включения в категорию "Оскар" в категории "лучший фильм". Режиссёров фактически загнали в провокационные рамки.
Теперь, если он хочет представить свой фильм на "Оскара" (начиная с 2024 года), то в картине должно быть соблюдено несколько обязательных условий. Как минимум два из четырёх, чтобы фильм просто считался подходящим.
Так, одну из ведущих ролей или важную второстепенную должен сыграть азиат, латиноамериканец, афроамериканец - человек из узкой этнической группы. Кроме того, не менее 30% (то есть треть!) от всех актёров, задействованных в съёмке фильма, должны быть гомосексуалистами, принадлежать к ЛГБТ-сообществу, быть женщиной или же инвалидами.
В сюжетных линиях кинокартины тоже строгое ограничение.
"Тема или повествование фильма сосредоточены на недостаточно представленных группах: женщины, расовая или этническая группа, ЛГБТ, люди с когнитивными или физическими недостатками, глухие или слабослышащие", - поясняется в сообщении академии.
Похожие стандарты распространяются с 2024 года и на производство, а также продвижение фильмов, обучение и стажировки.
Что касается фильмов в категориях "полнометражный анимационный фильм", "документальный фильм", "международный художественный фильм", то их обещают рассматривать отдельно.
"Academy Aperture 2025 - это следующий этап инициативы академии по обеспечению справедливости и инклюзивности, способствующий продолжающимся усилиям организации по продвижению интеграции в индустрию развлечений и увеличению представительства среди её членов и более широкого киносообщества", - пояснили организаторы "Оскара".

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