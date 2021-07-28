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"Ошибочное знание и понимание": В Кремле ответили Байдену на слова о "проблемах Путина"
28 июля 2021, 16:00 • 176 • Политика
В Кремле прокомментировали речь Байдена о Путине и России перед служащими Национальной разведки США.
В Кремле ответили на резонансное заявление президента США Дозефа Байдена в ходе выступления перед сотрудниками Национальной разведки. "Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - цитируют слова Байдена американские журналисты.
- прокомментировал Дмитрий Песков слова американского президента.
Байден также расскзаал американцам, что у Путина "нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия".
Песков подчеркнул, что советникам Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.
- напомнили в Кремле.
По словам представителя Кремля, "очевидно, что Байден озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России".
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