"Ошибочное знание и понимание": В Кремле ответили Байдену на слова о "проблемах Путина"

В Кремле прокомментировали речь Байдена о Путине и России перед служащими Национальной разведки США.

В Кремле ответили на резонансное заявление президента США Дозефа Байдена в ходе выступления перед сотрудниками Национальной разведки. "Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - цитируют слова Байдена американские журналисты.

Они как минимум не верны по своей сути. Президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками нац разведки. Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления

- прокомментировал Дмитрий Песков слова американского президента.

Байден также расскзаал американцам, что у Путина "нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия".

Песков подчеркнул, что советникам Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

Да, Россия - крупнейшая, ответственная ядерная держава. Да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Вместе с тем утверждать, что у России больше ничего нет - в корне неверно. Наверное, помощникам стоило готовить Байдена справочную информацию о том, доля нефтегазовых доходов в ВВП РФ в 2020 составила 15,2%

- напомнили в Кремле.

По словам представителя Кремля, "очевидно, что Байден озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России".