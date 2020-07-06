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"Ошибки прошлого": Путин дал откровенное интервью
06 июля 2020, 08:00 • 26 • Политика
Президент России не сомневается в том, что принятые поправки к Конституции помогут укрепить российскую государственность и создадут условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд.
Об этом Владимир Путин сказал в ходе интервью "России 1". Отвечая на вопрос журналиста телеканала о том, каких ошибок, допущенных в прошлом, он не хотел бы повторить, президент напомнил о союзном договоре 1922 года, которому предшествовала многолетняя дискуссия о том, "как восстанавливать государственность". В союзном договоре закрепили тезис, предложенный Лениным, о том, что каждая из республик Союза оставляет за собой право выйти из состава единого государства.
При этом Иосиф Сталин на этот счёт был иного мнения: он был уверен в том, что национальные объединения должны войти в состав РСФСР на правах автономии, и никакого "права на выход" в дальнейшем не предусматривалось. Тем не менее в итоге победила ленинская концепция создания государства.
Позднее, продолжил глава государства, эта же норма перекочевала и в последующие Конституции страны советского периода. При этом о самой процедуре выхода из состава Советского Союза никто и не подумал.
И именно это дало возможность республикам, которые после вхождения в состав СССР получили "огромное количество российских земель", выходя из состава Союза, "забрать с собой подарки от русского народа".
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