Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Об отсрочке Брюссель просить ни за что не буду": Джонсон подтвердил д...
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца&q...
"СССР приравнял к гитлеровской агрессии": Борису Джонсону напомнили о ...
Первые жертвы стихии: Ураган "Дориан" убил пятерых человек
Главная / В мире

"Ошибки признаю, обещаю исправиться": Министр просвещения Украины ответила на обвинения в безграмотности

03 сентября 2019, 08:24  •  144 • В мире
Глава украинского Минобразования, отметившаяся публикацией в Facebook с многочисленными ошибками, признала свою "безграмотность", пообещав "исправиться".
В публикации, размещенной на своей странице, Анна Новосад написала, что "не боится признавать ошибки, в том числе и грамматические. По словам министра, "на ошибках она учится". Зато теперь она будет более придирчиво относиться к тому, что пишет в соцсети, пишет Nation News.
Напомним, новый министр образования и науки Украины Анна Новосад, которую назначили на должность 29 августа, умудрилась в тексте из 24 строчек сделать 10 ошибок. Позднее публикация была исправлена.
Однако безграмотный текст на украинском языке увидели многие пользователи Сети и обрушились на нового министра с критикой. Некоторые заявили, что новый министр "способна уничтожить последние крупицы" образования, другие подчеркивают, что уже необязательно быть профессором, когда "сходил на Майдан".
"Онлайн-переводчик справился бы лучше!" — указал один из подписчиков.
Правда, некоторые комментаторы призвали к ошибкам министра отнестись с пониманием. Скорее всего, отметили они, родной язык у Новосад русский, а тут "заставляют писать на украинском".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 22:39
На глазах у жены и троих детей: Студент смог посадить самолёт, сев в кресло потерявшего сознание пилота
02 сентября 2019, 16:09
Переживёт ли Меркель новый политический шторм?
03 сентября 2019, 05:09
США готовы к соглашению с "Талибаном": "Не каждый день супердержава идет на унизительный договор" – эксперт
02 сентября 2019, 12:39
«Самый мощный за последние годы»: власти трёх штатов США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
02 сентября 2019, 22:24
«Проявление инфантилизма»: почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»
03 сентября 2019, 01:54
"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на дно аэропорт на Багамах
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 01:54
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского фл...
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его &qu...
03 сентября 2019, 05:09
"Ситуация катастрофическая": Депутат Рады заявил о проблемах с запасами угл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
31 августа 2019, 21:39
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья
29 августа 2019, 04:54
"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против спикера Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.