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"Ошибки признаю, обещаю исправиться": Министр просвещения Украины ответила на обвинения в безграмотности
03 сентября 2019, 08:24 • 144 • В мире
Глава украинского Минобразования, отметившаяся публикацией в Facebook с многочисленными ошибками, признала свою "безграмотность", пообещав "исправиться".
В публикации, размещенной на своей странице, Анна Новосад написала, что "не боится признавать ошибки, в том числе и грамматические. По словам министра, "на ошибках она учится". Зато теперь она будет более придирчиво относиться к тому, что пишет в соцсети, пишет Nation News.
Напомним, новый министр образования и науки Украины Анна Новосад, которую назначили на должность 29 августа, умудрилась в тексте из 24 строчек сделать 10 ошибок. Позднее публикация была исправлена.
Однако безграмотный текст на украинском языке увидели многие пользователи Сети и обрушились на нового министра с критикой. Некоторые заявили, что новый министр "способна уничтожить последние крупицы" образования, другие подчеркивают, что уже необязательно быть профессором, когда "сходил на Майдан".
"Онлайн-переводчик справился бы лучше!" — указал один из подписчиков.
Правда, некоторые комментаторы призвали к ошибкам министра отнестись с пониманием. Скорее всего, отметили они, родной язык у Новосад русский, а тут "заставляют писать на украинском".
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