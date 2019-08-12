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"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
12 августа 2019, 06:39 • 42 • Политика
Как электронная подпись может изменить всю вашу жизнь, а цифровая "ошибка" государства лишить каждого жителя России его законной квартиры? Этот весьма актуальный на сегодня вопрос в своей авторской программе "Сухой остаток" поднял экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Мошенники научились не только подделывать электронные подписи, но и лишать людей недвижимости, в том числе единственного жилья. Как это происходит и можно ли уберечь себя и свои законные квадратные метры от аферистов?
Ответ на эти вопросы в своей авторской программе "Сухой остаток" даёт экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
"Как всегда, чиновники "хотели как лучше", а в итоге создали "щель", через которую аферисты реализуют свои криминальные схемы", - подчеркнул Юрий Пронько.
Что происходит?
Эксперт отметил, что сегодня в России зафиксированы первые случаи отъёма квартир путём фальсификации электронной цифровой подписи. Среди тех, кто невольно попался на подобную удочку аферистов, оказался москвич Роман.
Так, житель столицы в один прекрасный день обнаружил, что в очередной квитанции за коммунальные услуги квартиры указан новый владелец. Москвич обратился в Росреестр и выяснил, что, оказывается, ещё осенью он подарил свою квартиру некоему жителю Уфы.
И тут всплыл интересный нюанс: "подарок" он сделал дистанционно, подписав документы электронной цифровой подписью.
Сам пострадавший заявил, что вообще не оформлял электронную подпись и не получал физический носитель. Однако это не помешало аферистам официально зарегистрировать сделку. Роман обратился в МФЦ, где получил выписку из ЕГРН, в которой указано, что 22 октября 2018 года он подарил квартиру незнакомому человеку. В Росреестре официально подтвердили: недвижимость действительно подарили. Документы подавались в электронном виде с цифровой подписью. Всё совершенно законно.
На острие атаки - "Госуслуги"
И это, как подчёркивает Пронько, уже не единичный случай.
"Вдова генерала КГБ обратилась в МФЦ за выпиской и узнала, что ее квартирой владеют другие лица, которые, простите за цинизм, ждут, когда она отойдет в мир иной, чтобы физически завладеть недвижимостью", - рассказывает ещё одну похожую историю эксперт.
Женщина пишет, что аферисты получают электронные подписи через личный кабинет на портале "Госуслуги".
Кстати, о "Госуслугах". Москвич, которого лишили жилья, заявил, что осенью прошлого года его личный кабинет пытались взломать. Он писал в техподдержку, и ему ответили, что у них не зафиксировано никаких "аномальных действий". Переход собственности осуществлён не как купля-продажа, а как "дар" без участия нотариуса. Договор дарения подписан с двух сторон электронными подписями.
"А теперь самое интересное в этой конкретной истории: участник сделки из Уфы утверждает, что тоже ничего не знает о "подаренной" ему московской квартире", - обращает внимание Пронько.
В полицию подано заявление о мошенничестве, ведутся следственные мероприятия.
Всего два документа и прощай, квартира!
Итак, мошенники научились уводить квартиры, получив доступ к электронной подписи или оформив её с помощью всего двух документов - копии паспорта и СНИЛС.
Кроме того, аферисты также используют старые паспортные данные, просроченные документы, а собственник может и не иметь электронной подписи в базе и узнать об афере, лишь получив квитанцию на чужую фамилию.
И даже наличие заявления о совершении сделок только в личном присутствии не гарантирует безопасности в полной мере.
"Дыра" в системе
В результате система, призванная упростить людям жизнь, оказалась уязвимой.
Кроме сделок с недвижимостью, цифровая подпись может использоваться при дистанционном оформлении и других документов, включая кредитование, регистрацию юридического лица и так далее. То есть вы не только можете своей квартиры лишиться, но и "взять" чужой кредит, например.
В Росреестре признают, что проблема носит опасный характер, но ничего сделать не могут, поясняет Пронько. Законодательные изменения - исключительная компетенция федерального собрания и правительства страны.
"Однако в свое время как раз через парламент и было "продавлено" это решение, хотя специалисты предупреждали о возможных прорехах, которыми непременно воспользуются аферисты", - напоминает эксперт Царьграда, отметив, что "только сейчас, и то не спеша, Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который должен перекрыть преступникам пути для мошенничества с недвижимостью с помощью электронных цифровых подписей и ужесточить правила для удостоверяющих центров, занимающихся присвоением этих самых подписей".
Как защитить себя от "ошибки" государства?
Юрий Пронько даёт простой совет для тех, у кого в собственности есть квартира или дом.
"Во-первых, ввести тотальный запрет на сделки с вашей недвижимостью - это то, что необходимо сделать в первую очередь".
Оформить его достаточно просто.
Берете паспорт, отправляетесь в МФЦ. В присутствии сотрудника Центра пишете заявление в свободной форме и предъявляете правоустанавливающие документы.
В течение недели ожидаете внесения изменений в Росреестр.
После этого вводится запрет на проведение каких-либо регистрационных действий с недвижимостью без вашего личного присутствия.
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