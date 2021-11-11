Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе

11 ноября 2021, 07:35  •  194 • Политика
Журналист Юлия Витязева обратилась к "обеспокоенному" госсекретарю США Энтони Блинкену, "успокоив" его двумя важными фактами о Донбассе. Таким образом она ответила на его русофобское заявление о том, что Россия якобы допустила "ошибку в 2014 году".
Напомним, Блинкен после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что он обеспокоен, так как вспомнил события 2014 года. По словам Блинкена, Россия "может совершить ту же ошибку", что и 7 лет назад.
Журналист из Одессы Юлия Витязева напомнила Блинкену о том, что возвращение Крыма - это не ошибка.
"Это восстановление справедливости. Исторической", - написала она в своём Telegram-канале, отметив, что тогда жители полуострова не спрашивали мнения США на этот счёт и, конечно, не будут и сейчас.
Она также добавила, что аналогичный выбор сделали и жители Донбасса - во-первых, проголосовав на референдуме в 2014 году, а во-вторых, получая сейчас гражданство России.
"А то, что вы думаете по поводу этого выбора - их волнует в последнюю очередь", - успокоила она американского госсекретаря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





194
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми играми - Додон
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 00:00
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми игра...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.