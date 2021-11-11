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"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 07:35 • 194 • Политика
Журналист Юлия Витязева обратилась к "обеспокоенному" госсекретарю США Энтони Блинкену, "успокоив" его двумя важными фактами о Донбассе. Таким образом она ответила на его русофобское заявление о том, что Россия якобы допустила "ошибку в 2014 году".
Напомним, Блинкен после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что он обеспокоен, так как вспомнил события 2014 года. По словам Блинкена, Россия "может совершить ту же ошибку", что и 7 лет назад.
Журналист из Одессы Юлия Витязева напомнила Блинкену о том, что возвращение Крыма - это не ошибка.
"Это восстановление справедливости. Исторической", - написала она в своём Telegram-канале, отметив, что тогда жители полуострова не спрашивали мнения США на этот счёт и, конечно, не будут и сейчас.
Она также добавила, что аналогичный выбор сделали и жители Донбасса - во-первых, проголосовав на референдуме в 2014 году, а во-вторых, получая сейчас гражданство России.
"А то, что вы думаете по поводу этого выбора - их волнует в последнюю очередь", - успокоила она американского госсекретаря.
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