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"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"

06 апреля 2021, 07:00  •  56 • Политика
Украинский журналист Виталий Портников в своём материале для телеканала "Еспресо" публично отругал президента Украины Владимира Зеленского за "самоволку". По словам журналиста, это "ошеломляющий и непоправимый провал".
Речь идёт о визите Зеленского в Катар. По мнению журналиста, заявлять на весь мир о "российской угрозе", а затем улетать в другую страну с визитом, "потому что ему так захотелось", ни в коем случае нельзя было.
"Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают!" - заявил он.
По словам Портникова, теперь "западные партнёры" перестанут верить Зеленскому, а его противники внутри страны подумают, что он летал на переговоры с российской стороной.
"Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель", - написал журналист, отметив, что ни Зеленский, ни его сторонники не смогут понять весь трагизм этого провала, потому что "вообще ничего не понимают в реальной жизни".

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