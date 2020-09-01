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"Осенняя индексация": Чиновникам, генпрокурору и главе СК РФ поднимут зарплаты

01 сентября 2020, 12:50  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин распорядился поднять зарплаты чиновникам, генпрокурору и главе СК РФ. Осенняя "индексация" составит 3%.
Соответствующие документы в понедельник опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно одному из указов, зарплата госслужащих с 1 октября должна повыситься в 1,03 раза. Аналогичное повышение зарплаты должно произойти с 1 октября у генпрокурора и председателя СК РФ.
Напомним, что в прошлом году, выступая на прямой линии, Путин прокомментировал вопрос о зарплатах чиновников. По его словам, резко снижать зарплаты министрам и руководителям госучреждений нельзя, поскольку государственный аппарат может лишиться ценных кадров. В то же время глава государства отметил, что разница в доходах между чиновником и рядовым жителем не должна быть колоссальной. Российский лидер добавил: нужно стремиться не к тому, чтобы не было богатых, а к тому, чтобы не было бедных.
Помощник президента Максим Орешкин в понедельник заявил, что поставленная перед Россией цель войти в топ-5 экономик мира достигнута. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал чиновника "безудержным оптимистом", а предприниматель Наталья Горячая напомнила о реальном положении дел в стране.

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