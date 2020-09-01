"Осенняя индексация": Чиновникам, генпрокурору и главе СК РФ поднимут зарплаты

Соответствующие документы в понедельник опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно одному из указов, зарплата госслужащих с 1 октября должна повыситься в 1,03 раза. Аналогичное повышение зарплаты должно произойти с 1 октября у генпрокурора и председателя СК РФ.

Напомним, что в прошлом году, выступая на прямой линии, Путин прокомментировал вопрос о зарплатах чиновников. По его словам, резко снижать зарплаты министрам и руководителям госучреждений нельзя, поскольку государственный аппарат может лишиться ценных кадров. В то же время глава государства отметил, что разница в доходах между чиновником и рядовым жителем не должна быть колоссальной. Российский лидер добавил: нужно стремиться не к тому, чтобы не было богатых, а к тому, чтобы не было бедных.

Помощник президента Максим Орешкин в понедельник заявил, что поставленная перед Россией цель войти в топ-5 экономик мира достигнута. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал чиновника "безудержным оптимистом", а предприниматель Наталья Горячая напомнила о реальном положении дел в стране.