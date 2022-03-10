"Оседлал волну гнева" и стал президентом Южной Кореи: Что известно о новом мировом лидере?

На выборах президента Южной Кореи победил оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль. Как сообщает агентство Yonhap, 61-летний политик "оседлал волну общественного гнева на администрацию уходящего президента Мун Чжэ Ина". Рассказываем, что ещё интересного известно о новом мировом лидере.

В Южной Корее новый президент. Выборы на пост главы государства выиграл оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль, набравший 48,59% голосов, уточняет агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.

От противника Ли Джэ Мёна победителя отделило чуть менее одного процента голосов. Но Ли уже признал своё поражение.

Юн намерен взять курс на "национальное единство", считая эту задачу своим главным приоритетом.

Что известно о новом мировом лидере? Юну 61 год, он бывший генеральный прокурор республики. Как уточняет агентство, ещё в качестве кандидата на роль южнокорейского лидера "оседлал волну общественного гнева на администрацию уходящего президента Мун Чжэ Ина и его правящую партию". В основе позиции нового лидера республики лежит идея справедливости и верховенства закона.

С другой стороны, Юн "занимает жёсткую позицию в отношении национальной безопасности" и даже, как отмечают СМИ, может решиться на превентивный удар в случае неминуемой угрозы со стороны Северной Кореи.

Кроме того, Юн пообещал разместить в Южной Корее дополнительные подразделения американской противоракетной системы THAAD.