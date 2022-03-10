Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Оста...
Главная / Политика

"Оседлал волну гнева" и стал президентом Южной Кореи: Что известно о новом мировом лидере?

10 марта 2022, 08:50  •  54 • Политика
На выборах президента Южной Кореи победил оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль. Как сообщает агентство Yonhap, 61-летний политик "оседлал волну общественного гнева на администрацию уходящего президента Мун Чжэ Ина". Рассказываем, что ещё интересного известно о новом мировом лидере.
В Южной Корее новый президент. Выборы на пост главы государства выиграл оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль, набравший 48,59% голосов, уточняет агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.
От противника Ли Джэ Мёна победителя отделило чуть менее одного процента голосов. Но Ли уже признал своё поражение.
Юн намерен взять курс на "национальное единство", считая эту задачу своим главным приоритетом.
Что известно о новом мировом лидере? Юну 61 год, он бывший генеральный прокурор республики. Как уточняет агентство, ещё в качестве кандидата на роль южнокорейского лидера "оседлал волну общественного гнева на администрацию уходящего президента Мун Чжэ Ина и его правящую партию". В основе позиции нового лидера республики лежит идея справедливости и верховенства закона.
С другой стороны, Юн "занимает жёсткую позицию в отношении национальной безопасности" и даже, как отмечают СМИ, может решиться на превентивный удар в случае неминуемой угрозы со стороны Северной Кореи.
Кроме того, Юн пообещал разместить в Южной Корее дополнительные подразделения американской противоракетной системы THAAD.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


54
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог
10 марта 2022, 06:30
Дипломат русской пословицей свёл на нет обвинения США по нарушению биоконвенции
10 марта 2022, 06:30
Ремонт важнее: Израиль отказался выполнять пожелания Зеленского
10 марта 2022, 04:45
"Потребуется большой Московский процесс": Эксперт перечислил преступления Киева
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президентами
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружии
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – неме...
10 марта 2022, 06:30
Дипломат русской пословицей свёл на нет обвинения США по нарушению биоконвенции
10 марта 2022, 06:30
Ремонт важнее: Израиль отказался выполнять пожелания Зеленского
10 марта 2022, 04:45
"Потребуется большой Московский процесс": Эксперт перечислил преступления К...
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президен...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
03 марта 2022, 17:50
Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
03 марта 2022, 12:36
Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.