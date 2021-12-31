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"Ощутили все": Как Европа сама вырыла себе яму в энергетике
31 декабря 2021, 19:55 • 46 • Политика
Неумелая политика Запада привела к энергетическому кризису, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Кит Джонсон.
Энергокризис, который происходит в Европе, стал последствием "близорукости" Соединённых Штатов и Европы.
- заметил Джонсон в статье для Foreign Policy.
В сложившейся ситуации Европе стоит винить только саму себя. Цены на газ и электричество выросли до заоблачных высот, а либерализация энергетики в результате поставила под удар многие отрасли экономики, рассуждает обозреватель. Европа попыталась нарастить поставки топлива, но только позабавила Россию, подытожил Джонсон.
Ранее сообщалось, что американские танкеры не смогли решить газовый вопрос в Европе. Несмотря на снижение цен на газ, разворота ситуации с энергетическим кризисом на рынке Евросоюза не произошло.
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