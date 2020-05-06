"Ощущения странные": Журналистка описала неожиданности в больницах Бельгии

В своём Telegram-канале русская журналистка Анастасия Попова рассказала о том, что творится в больницах Бельгии. По её словам, все, кто обращаются в скорую, должны стоять в общей очереди, но соблюдая дистанцию. Затем пациентов заводят в гараж, куда заезжают все скорые, и ведут мимо палаток, в которых тестируют на COVID-19.

"Идёшь мимо палаток и думаешь, только бы кто-нибудь оттуда не посмотрел в твою сторону и не кашлянул. Отдельный вход есть, но тебя ведут через палатки... ладно. Идём дальше. Внутри отделения на стенах висят указатели, куда идти, если у вас подозрение на корону. То есть все пациенты, ходят по одним коридорам, показалось это странным", - отмечает Попова.

Далее, по её словам, человека помещают в отдельный бокс, на входе которого табличка - без защиты не входить. Но, замечает Попова, входят кто как.

"Одни надевают халат и потом его сразу выкидывают. Другие вешают у выхода и используют снова. Третьи просто забивают и заходят в обычной врачебной одежде. Но все носят перчатки и маски, правда с разной степенью защиты, видимо, кто какую урвал", - делится впечатлениями журналистка.

На рентген и УЗИ нужно пройти в другие отделения, но если пациентов заставляют переодеваться, то врачи идут как есть, а затем возвращают человека обратно в бокс.

"В общем, ощущения странные. То у входа в больницу взвинченный медбрат кричит, чтоб не двигалась с места, сейчас срочно на ковид будут проверять, при этом хватает телефон и судорожно звонит, приговаривая, "они ещё ничего не поняли!!!", то потом сами работники на расслабоне пренебрегают правилами. Непонятно", - недоумевает Попова.

Скриншот публикации Анастасии Поповой в её Telegram-канале