"Ощущение, что мы наблюдаем разлад": Соловьёв расшифровал новые санкции США против России

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал в своём Telegram-канале введение США новых санкций против России. По его словам, складывается такое ощущение, что в американском политбюро наблюдается разлад.

По словам Соловьёва, сейчас создаётся такое ощущение, что "мы наблюдаем разлад в американском политбюро" по вопросу отношений с Россией.

Одно крыло, как полагает ведущий, продавило звонок президенту России Владимиру Путину, другое - тут же всё нивелировало введением санкций.

"Явно, что Псаки симпатизирует ястребам, поэтому и её комментарии были жёстче текста официального заявления Белого Дома о звонке Путину", - делает вывод Соловьёв.

США ввели новые санкции против России в четверг, 15 апреля. В чёрном списке оказались десятки компаний и физлиц. Кроме того, Вашингтон решил выслать 10 русских дипломатов.