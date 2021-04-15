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"Ощущение, что мы наблюдаем разлад": Соловьёв расшифровал новые санкции США против России
15 апреля 2021, 16:30 • 102 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал в своём Telegram-канале введение США новых санкций против России. По его словам, складывается такое ощущение, что в американском политбюро наблюдается разлад.
По словам Соловьёва, сейчас создаётся такое ощущение, что "мы наблюдаем разлад в американском политбюро" по вопросу отношений с Россией.
Одно крыло, как полагает ведущий, продавило звонок президенту России Владимиру Путину, другое - тут же всё нивелировало введением санкций.
"Явно, что Псаки симпатизирует ястребам, поэтому и её комментарии были жёстче текста официального заявления Белого Дома о звонке Путину", - делает вывод Соловьёв.
США ввели новые санкции против России в четверг, 15 апреля. В чёрном списке оказались десятки компаний и физлиц. Кроме того, Вашингтон решил выслать 10 русских дипломатов.
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