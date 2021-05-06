"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу в ООН

Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале признался, что встреча, посвящённая поиску путей урегулирования конфликта в Донбассе, состоявшаяся в ООН, вызвала даже у дипломатов, привыкших к лицемерию западных коллег, "ощущение, близкое к тошноте". Он подчеркнул, что в ответ на искренние фактологические рассказы очевидцев и переданные личные впечатления о пережитом Москва услышала привычную западную мантру о якобы деструктивных действиях России, направленных против Киева.

Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН на тему преступлений националистов на Украине вызвала у русских дипломатов тошнотворное ощущение, отметил в своём Telegram-канале первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

На заседании "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине" выступили участники событий 2014 года. О том, что происходило тогда, рассказали бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, экс-депутат облсовета и кандидат в мэры города Алексей Албу, а также кандидат в депутаты Верховной рады в 2012 году Сергей Киричук. Кроме того, набралась мужества и выступила жительница Горловки Анна Тув, пережившая потерю мужа и маленькой дочери при обстреле ВСУ. По её словам, преступления неонацистов продолжаются и сегодня, но Киев не собирается расследовать такие дела.

Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Более того, никто из них не проявил интереса к рассказам очевидцев. Вместо этого западные страны обвинили Москву в намерении "продвинуть ложный сюжет об Украине", отмечает Полянский.

"Заседание СБ по "Формуле Арриа" по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжёлое ощущение, близкое к тошноте. Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто", - написал дипломат.

По его словам, в ответ на искренние фактологические рассказы очевидцев и переданные личные впечатления о пережитом Москва услышала привычную западную мантру о якобы российских деструктивных действиях, направленных против Киева. В заключение он назвал происходящее "ярмаркой лицемерия".