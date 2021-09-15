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"Осадок": Представители Pfizer согласились с тем, что в ампулах вакцины в Японии были примеси
15 сентября 2021, 20:50 • 99 • В мире
В компании заявили, что это может быть нерастворившийся осадок.
В компании Pfizer подтвердили наличие примесей в партии вакцин, поставленных в Японию. Это не первый скандал с препаратами для вакцинации, в которых обнаружены примеси. Ранее в дозах вакцины от Moderna японцы также обнаружили странные частицы.
В Pfizer указали, что в их препарате действительно могли быть примеси. Как говорится в заявлении компании, это может быть нерастворившимся осадком. Но, говорится в ответе, на безопасность вакцины это не влияет.
В Японии уточнили, что претензии к качеству вакцин от Pfizer возникли в различных регионах страны.
Начиная с 13 сентября из разных районов Японии - Хино в префектуре Токио, Сагамихара и Камакура в префектуре Канагава, Сакаи в Осаке, Кавагое в Сайтаме - поступают сообщения о примесях в вакцине Pfizer. Все они относятся к лоту FF53357.
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