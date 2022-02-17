"Оружие" украинского повара заставило русских испытать "испанский стыд": "Цирк с конями"

"Оружие", с которым украинский повар-скандалист Евгений Клопотенко пообещал пойти против России, заставило русских испытать "испанский стыд" - чувство стыда за совершённый другим человеком поступок. "Цирк с конями", - разводят руками пользователи русского сегмента Сети.

Речь идёт об обращении Клопотенко к гражданам и политикам Украины во время так называемого марафона единения.

"Мы победим потому, что мы едины. Я хочу, чтобы все понимали, что есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ", - заявил он, отметив, что "на самом деле борщ объединяет" всех украинцев.

На этом повар не остановился, а продолжил "борщевую истерию", заявив, что, собственно, это и не "марафон единения", а "марафон борща", да день единства - это уже тоже давно "день борща".

По его словам, Украина сможет победить русских с помощью этого блюда.

"Мы будем делать его так много, во всём мире. Будем варить борщ перед входом ЮНЕСКО, чтобы они признали, что борщ - украинский", - сказал он.

Вопреки очевидным надеждам повара русские не только не испугались, но сдержанно покрутили пальцем у виска. Своё мнение пользователи высказали в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье"

"На них агрессор нападает, а они вокруг борща объединяются - цирк с конями (борщом)", - иронизирует Сергей М.

"Все же проблемы на Украине уже решены. Остался борщ", - отмечает Sergey.

"Совсем с головой не дружат!!! У них там полный бардак, а они с борщом возятся!" - пишет Zemfira Yusupova.