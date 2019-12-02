"Оружие из фильмов про пришельцев": Американское СМИ рассказало об экспериментальных автоматах из СССР

Американское издание The National Interest посвятило статью необычным советским автоматам. Речь шла об образцах ТКБ-011 и ТКБ-022, передаёт "Газета.ru". В материале журналисты называют их "оружием из фильмов про пришельцев".

Это экспериментальное советское оружие, которое так никогда и не попало на вооружение. Автоматы были сделаны по схеме булл-пап. В образцах ТКБ-011 и ТКБ-022 ударный механизм и магазин были сделаны в прикладе сразу за спусковым крючком. В результате у разработчиков оружия получилось сэкономить пространство.

Американские журналисты также описали ещё одно экспериментальное оружие - автомат ТКБ-0146. Он был невероятно скорострельным, а в автоматическом режиме делал около 2 тыс. выстрелов. Но в этом был и свой минус: патроны расходовались слишком быстро. В результате модель также не попала в войска.