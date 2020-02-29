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"Орск" направился за "Адмиралом Макаровым": Ещё один российский корабль вышел в Средиземное море
29 февраля 2020, 15:39 • 125 • Политика
В сети микроблогов Twitter появились снимки российского корабля "Орск". Это десантный корабль Черноморского флота России. "Орск" направился за фрегатом "Адмирал Макаров" и прошёл Босфор.
Снимки опубликовал фотограф Yoruk Isik, сотрудник агентства Reuters. В твите сказано, что "Орск" миновал Босфор и вышел в Средиземное море. Ранее Босфор уже прошли фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович". На них установлены крылатые ракеты "Калибр".
Скриншот: Twitter/@YorukIsik
Представитель военно-морского флота России Алексей Рулёв объяснил эти манёвры. По его словам, у кораблей плановый переход - от Севастополя к дальней морской зоне. В скором времени фрегаты станут частью постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.К проходу российских кораблей приковано особое внимание на фоне ситуации в сирийском Идлибе. По утверждениям Турции, сторонники "сирийского режима" атаковали с воздуха позиции, из-за чего 33 турецких военных погибли. Днём 28 февраля лидеры России и Турции побеседовали по телефону. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские силы должны быть отведены к границам, которые были установлены Сочинским меморандумом.
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