"Орск" направился за "Адмиралом Макаровым": Ещё один российский корабль вышел в Средиземное море

Представитель военно-морского флота России Алексей Рулёв объяснил эти манёвры. По его словам, у кораблей плановый переход - от Севастополя к дальней морской зоне. В скором времени фрегаты станут частью постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

К проходу российских кораблей приковано особое внимание на фоне ситуации в сирийском Идлибе. По утверждениям Турции, сторонники "сирийского режима" атаковали с воздуха позиции, из-за чего 33 турецких военных погибли. Днём 28 февраля лидеры России и Турции побеседовали по телефону. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские силы должны быть отведены к границам, которые были установлены Сочинским меморандумом.