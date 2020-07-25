"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске

В частности, журналистка привела в пример минимум два факта, которыми организаторы протеста успели "отличиться". Вероятно, эти факты не последние на сегодняшний день.

В своём Telegram-канале Витязева привела фото из Хабаровска, где на площадь Ленина привезли бесплатную воду для митингующих.

"Всё организовано на высшем уровне". Так, значит, всё-таки организовано. А нам так искренне про стихийный протест врали", - отметила она.

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева

Кроме того, журналистка поделилась фотографией с митинга против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. В толпу людей "незаметно" для "хорошего фото" втесался молодой человек с плакатом, где красными линиями перечёркнуто слово "путинизм".

"И вообще, фото получилось идеальным в качестве заглавного для материалов из серии "В российском городе Хабаровск тысячи людей вышли против власти Путина!". А теперь вопрос: для кого мальчик рисовал свой плакатик?" - отметила Витязева.

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева