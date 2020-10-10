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"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах

10 октября 2020, 17:20  •  236 • Политика
Врач Алексея Навального Александр Сабаев, который работает в омской клинике, где спасли жизнь блогеру, вскрыл правду о его анализах. Он рассказал о показателях, которые были значительно превышены: "Организм начал убивать сам себя изнутри".
Главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев, заведующий отделением острых отравлений больницы, где спасли Алексея Навального, раскрыл итоги первых анализов блогера после поступления в медучреждение.
В интервью для "РИА Новости" он пояснил, что у оппозиционера был в шесть раз превышен уровень сахара, что спровоцировало тяжёлое нарушение обмена веществ. Между тем резкие изменения данного показателя как раз способны вызвать кому.
Также у Навального был в таком же масштабе увеличен объём молочной кислоты. Это свидетельствует о процессе закисления крови. При этом фиксировались максимальные показатели внутреннего ацетона, притом что в нормальных условиях они и вовсе должны быть отрицательными.
Анализ мочи между тем показал наличие 0,2 промилле. В крови алкоголя обнаружено не было, что говорит о том, что он находится на этапе выведения из организма после более давнего употребления.
В данном случае пострадал углеводный обмен, и организм начал убивать сам себя изнутри, - резюмировал токсиколог.
Он перечислил возможные причины нарушений с поджелудочной железой у Навального. Это могла быть либо травма, либо алкогольный эксцесс, либо еда низкого качества.

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