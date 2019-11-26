"Организация, всегда имеющая врага": Пушков объяснил, почему НАТО вечно "воюет" с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter остроумно прокомментировал слова французского президента. Эммануэль Макрон заявил, что НАТО создавалось как альянс, у которого всегда есть "враг". После развала СССР это место заняла Россия.

"НАТО замышлялось как организация, имевшая врага: Варшавский договор. В 90-е мы так и не пересмотрели этот геополитический проект, несмотря на исчезновение изначального противника. Невероятно, но противником по-прежнему остаётся Россия", - считает Макрон.

Сенатор Алексей Пушков не удивлён этим выводом. Он считает, что в этом не виновата наша страна: альянс просто "не нашёл для себя другой роли".

До этого Макрон уже позволял себе достаточно радикальные высказывания. Президент Франции дал откровенное интервью The Economist. В нём Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится на краю пропасти. По словам политика, европейцам пора самим позаботиться о себе и начать контролировать свою судьбу. Страны блока больше не могут рассчитывать на военную помощь от США. По словам французского президента, нет никакой координации сил в альянсе, "мозг НАТО умер". А европейским странам нужно повернуться лицом к России.