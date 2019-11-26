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"Организация, всегда имеющая врага": Пушков объяснил, почему НАТО вечно "воюет" с Россией
26 ноября 2019, 16:39 • 84 • В мире
Сенатор Алексей Пушков нашёл интересное объяснение противостоянию НАТО и России. Пушков прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона. Политик заявил, что НАТО создавалось как организация, "имеющая врага". После развала СССР это место заняла Россия. Пушков считает, что проблема не в нашей стране: просто альянс "не нашёл для себя другой роли".
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter остроумно прокомментировал слова французского президента. Эммануэль Макрон заявил, что НАТО создавалось как альянс, у которого всегда есть "враг". После развала СССР это место заняла Россия.
"НАТО замышлялось как организация, имевшая врага: Варшавский договор. В 90-е мы так и не пересмотрели этот геополитический проект, несмотря на исчезновение изначального противника. Невероятно, но противником по-прежнему остаётся Россия", - считает Макрон.
Сенатор Алексей Пушков не удивлён этим выводом. Он считает, что в этом не виновата наша страна: альянс просто "не нашёл для себя другой роли".
До этого Макрон уже позволял себе достаточно радикальные высказывания. Президент Франции дал откровенное интервью The Economist. В нём Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится на краю пропасти. По словам политика, европейцам пора самим позаботиться о себе и начать контролировать свою судьбу. Страны блока больше не могут рассчитывать на военную помощь от США. По словам французского президента, нет никакой координации сил в альянсе, "мозг НАТО умер". А европейским странам нужно повернуться лицом к России.
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