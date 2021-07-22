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"Организаторы не сильно думали": В Токио случился ещё один геополитический казус
22 июля 2021, 22:30 • 49 • В мире
В предолимпийском Токио случился ещё один геополитический казус. Первый раз из-за Украины, а теперь из-за Индии. "Организаторы не сильно думали", - констатируют люди в соцсетях.
Организаторы Олимпиады-2020 опубликовали на официальном сайте интерактивную карту. В МИД Украины сильно возмутились и попросили посольство своей страны в Японии разобраться в ситуации. Ведомству не понравилось, что на карте между Незалежной и Крымом прочерчена граница.
На той же карте в разделе Olympics Cheer Zone Кашмир стал частью Пакистана.
"Оказывается, неловкий момент для Украины с отображением российского Крыма на сайте Олимпийских игр не единственный в своём роде. Организаторы вообще не сильно думали о геополитике, и, например, пририсовали Кашмир Пакистану", - отмечает Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Напомним, за Кашмир Индия и Пакистан спорят с 1947 года. Тогда Британская Индия стала независимой, из-за религии она разделилась на два государства. В регионе государственная граница не проходит. Территория разделяется линией контроля.
Ранее сообщалось, что сборная Гвинеи отказалась от участия в Играх. Официальной причиной стал страх подхватить коронавирус. Но есть и неофициальная версия, похожая на правду.
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