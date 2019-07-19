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"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое

19 июля 2019, 13:54  •  199 • Политика
Призвавшей сохранить санкции против РФ Урсуле фон дер Ляйен, переходящей на должность главы Еврокомиссии с поста министра обороны ФРГ, напомнили о том, что она является "организатором афер и хаоса", а также удивились, что она до сих пор не сняла "солдатские сапоги".
Ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью газете Die Welt, что Евросоюзу и США следует объединить силы против России, а не бороться с ней каждый по отдельности. В последнее время странам Европы, утверждает она, якобы удаётся "вести эффективную борьбу" с Россией, развенчивая клеветнические кампании в социальных сетях и фейк-ньюс. "Кремль не прощает слабости", - заявила она.
"Бывшая министр обороны Германии всё ещё не снимет солдатские сапоги?" – задается вопросом автор канала "Странник" в Twitter. По его словам, в Евросоюзе не осталось ни одного независимого государства, поэтому европейские политики все еще обходятся методичками Госдепа США.
Резкой критике подвергла экс-главу Минобороны и лидер германских левых Сара Вагенкнехт. Она напомнила в своем Facebook о скандалах фон дер Ляйен: коррупция, неоправданные расходы и игнорирование проблемы неонацистов в бундесвере. "Организатор афер и хаоса", - так Вагенкнехт назвала новую главу ЕК.

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