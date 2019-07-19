"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое

Ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью газете Die Welt, что Евросоюзу и США следует объединить силы против России, а не бороться с ней каждый по отдельности. В последнее время странам Европы, утверждает она, якобы удаётся "вести эффективную борьбу" с Россией, развенчивая клеветнические кампании в социальных сетях и фейк-ньюс. "Кремль не прощает слабости", - заявила она.

"Бывшая министр обороны Германии всё ещё не снимет солдатские сапоги?" – задается вопросом автор канала "Странник" в Twitter. По его словам, в Евросоюзе не осталось ни одного независимого государства, поэтому европейские политики все еще обходятся методичками Госдепа США.

Резкой критике подвергла экс-главу Минобороны и лидер германских левых Сара Вагенкнехт. Она напомнила в своем Facebook о скандалах фон дер Ляйен: коррупция, неоправданные расходы и игнорирование проблемы неонацистов в бундесвере. "Организатор афер и хаоса", - так Вагенкнехт назвала новую главу ЕК.