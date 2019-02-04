Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Граница будет на замке, но не для всех – Лукашенко
СБУ блокировала трансляцию российского телеканала в Ивано-Франковской области
"Американцы не пойдут в конфронтацию с ВЕЛИЧАЙШЕЙ державой!" Сидоров р...
"Я солдат на маршала не меняю": Пригожин подтвердил факт встречи с Нав...
Главная / Политика

"Оранжевый загар" Трампа в Белом доме объяснили "хорошими генами"

04 февраля 2019, 20:54  •  14 • Политика
Как объяснили журналистам источники в Белом доме, странный "оранжевый загар" главы США Дональда Трампа связан с его "хорошими генами".
Наличие "хороших генов" якобы обуславливает наличие у президента США Дональда Трампа так называемого "оранжевого загара". Об этом журналистам сообщил источник в Белом доме.
Как рассказал The New York Times одноклассник политика, Трамп еще в школе был известен как фанат ультрафиолетового излучения. При этом в Белом доме солярии не установлены.
Журналисты также добавили, что перед съемками на лицо американского лидера наносят прозрачную пудру.
Ранее работавший с Дональдом Трампом стилист Джейсон Келли заявил о том, что действующий глава государства использует солярий, предварительно надевая защитные очки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


14
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 04:39
Во Франции на мэра подали в суд за излишнюю политкорректность - СМИ
04 февраля 2019, 04:39
Мадуро признался в глубокой христианской вере
04 февраля 2019, 17:39
"Как тебе такое, Илон Маск?": Украинские СМИ доставили электрокар Tesla на Марс
Загрузка...
04 февраля 2019, 17:39
"Печатать сразу на туалетной бумаге": На Украине зарегистрировали 29 кандидатов в президенты
03 февраля 2019, 22:09
Израиль начал строить стену для защиты от палестинцев и ХАМАС
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.