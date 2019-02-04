"Оранжевый загар" Трампа в Белом доме объяснили "хорошими генами"

Как объяснили журналистам источники в Белом доме, странный "оранжевый загар" главы США Дональда Трампа связан с его "хорошими генами".

Наличие "хороших генов" якобы обуславливает наличие у президента США Дональда Трампа так называемого "оранжевого загара". Об этом журналистам сообщил источник в Белом доме.

Как рассказал The New York Times одноклассник политика, Трамп еще в школе был известен как фанат ультрафиолетового излучения. При этом в Белом доме солярии не установлены.

Журналисты также добавили, что перед съемками на лицо американского лидера наносят прозрачную пудру.

Ранее работавший с Дональдом Трампом стилист Джейсон Келли заявил о том, что действующий глава государства использует солярий, предварительно надевая защитные очки.