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"Оранжевый загар" Трампа в Белом доме объяснили "хорошими генами"
04 февраля 2019, 20:54 • 14 • Политика
Как объяснили журналистам источники в Белом доме, странный "оранжевый загар" главы США Дональда Трампа связан с его "хорошими генами".
Наличие "хороших генов" якобы обуславливает наличие у президента США Дональда Трампа так называемого "оранжевого загара". Об этом журналистам сообщил источник в Белом доме.
Как рассказал The New York Times одноклассник политика, Трамп еще в школе был известен как фанат ультрафиолетового излучения. При этом в Белом доме солярии не установлены.
Журналисты также добавили, что перед съемками на лицо американского лидера наносят прозрачную пудру.
Ранее работавший с Дональдом Трампом стилист Джейсон Келли заявил о том, что действующий глава государства использует солярий, предварительно надевая защитные очки.
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