"Опыт в политике небольшой": Зеленский заявил, что готов в любой момент уехать в США

На прошедшем 31 января брифинге с Майклом Помпео Владимир Зеленский затронул тему своих зарубежных поездок в качестве президента Украины. Он признался, что перед каждой поездкой консультируется с министром иностранных дел Пристайко, поскольку пока не обладает большим опытом в политике.

Как передаёт агентство "Новороссия", свой визит в США Зеленский назвал возможным и отметил, что готов отправиться в поездку в любой день, но только если будут перспективы подписания выгодных Украине договоренностей, "чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах".

Ранее в ходе брифинга украинский президент выступил с инициативой назначения Госдепартаментом США ответственного за возвращение Крыма и Донбасса.

Напомним, накануне в своём Твиттере госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ситуацию в Сирии и заявил, что Россия якобы нарушает перемирие в Идлибе. "Варварские нападения", - так охарактеризовал действия РФ в регионе Помпео. "Не удивлены лицемерием", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.