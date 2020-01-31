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"Опыт в политике небольшой": Зеленский заявил, что готов в любой момент уехать в США

31 января 2020, 22:09  •  119 • Политика
Владимир Зеленский на сегодняшнем брифинге с госсекретарем США Майком Помпео признался, что не обладает большим опытом в политике, поэтому заявил, что перед поездками за рубеж консультируется со специалистами. Кроме того, президент заявил, что готов в любой день посетить США ради подписания важных для Украины договорённостей.
На прошедшем 31 января брифинге с Майклом Помпео Владимир Зеленский затронул тему своих зарубежных поездок в качестве президента Украины. Он признался, что перед каждой поездкой консультируется с министром иностранных дел Пристайко, поскольку пока не обладает большим опытом в политике.
Как передаёт агентство "Новороссия", свой визит в США Зеленский назвал возможным и отметил, что готов отправиться в поездку в любой день, но только если будут перспективы подписания выгодных Украине договоренностей, "чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах".
Ранее в ходе брифинга украинский президент выступил с инициативой назначения Госдепартаментом США ответственного за возвращение Крыма и Донбасса.
Напомним, накануне в своём Твиттере госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ситуацию в Сирии и заявил, что Россия якобы нарушает перемирие в Идлибе. "Варварские нападения", - так охарактеризовал действия РФ в регионе Помпео. "Не удивлены лицемерием", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

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