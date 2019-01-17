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"Опыт прошлого года подтверждает": Грызлов сообщил о готовящихся Киевом предвыборных провокациях в Донбассе
17 января 2019, 23:24 • 75 • Политика
Киевская "партия войны" настроена на предвыборные провокации в Донбассе, считает представитель России в контактной группе Борис Грызлов. "Опыт прошлого года подтверждает", - отметил политик.
В преддверии президентских выборов на Украине "партия войны" настроена на осуществление новых провокаций в Донбассе. Об этом заявил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Он отмечает, что нынешний 2019 год обещает быть непростым из-за предстоящих политических событий на Украине - в частности, выборов президента страны. Опыт прошлых лет показывает, что украинские политики из "партии войны" настроены на организацию и проведение в Донбассе предвыборных провокаций, добавляет Грызлов.
Представитель России ещё раз напомнил, что разрешение конфликта в Донбассе возможно только при помощи выполнения Киевом взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Речь идёт главным образом о предоставлении особого статуса Донбассу.
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